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ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить проведение дебатов

Дебаты, о которых договорились кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, являются формой предвыборной агитации, а не определенными законом о выборах теледебатами. Об этом сказал «Укринформу» зампредседателя украинского Центризбиркома Евгений Радченко. Поэтому эти дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов, следует из его слов.

Как пояснил Радченко, закон о выборах президента Украины предполагает предвыборные теледебаты, которые проводятся на общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета. Тот же формат дебатов, о котором ранее заявили Зеленский и Порошенко, по словам зампреда ЦИК, не подпадает под действие этой статьи. «Речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации», – сказал Радченко. Такие дебаты должны оплачиваться самими кандидатами, заключил он.

После первого тура выборов президента Украины, в котором Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко – 15,95%, украинцы запустили в соцсетях хэштег #хочубачитидебати с требованием провести дебаты между кандидатами.

Первым на это требование отреагировал Зеленский: 3 апреля он опубликовал видеообращение к Порошенко, в котором предложил свои условия встречи. Согласно условиям Зеленского, дебаты должны состояться на киевском стадионе «Олимпийский» вместимостью около 70 000 зрителей, а каждый из кандидатов пройдет медицинскую экспертизу и докажет народу, что будущий глава страны «не алкоголик и не наркоман». Порошенко принял предложение, но подчеркнул, что при проведении дебатов должны быть соблюдены все требования предвыборного законодательства Украины.

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