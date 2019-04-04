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МИД Венесуэлы: число российских военных в стране может увеличиться

Число российских военных в Венесуэле может увеличиться, рассказал замглавы МИДа страны Иван Хиль в кулуарах российско-венесуэльского бизнес-форума, передает «РИА Новости».

В конце марта латиноамериканские СМИ написали о прибытии двух российских самолетов и группы из 99 военнослужащих под командованием генерал-майора Вооруженных сил Василия Тонкошкурова. Представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что военные приехали в Каракас по действующим межправительственным соглашениям и пробудут там столько, сколько потребуется. Военный атташе посольства страны в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес сообщал «Интерфаксу», что речь об участии российских военных в боевых операциях не идет.

Власти США резко отреагировали на прибытие российских военных. На встрече с женой лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы.

В конце января 2019 г. в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Парламент не признал итогов голосования. Председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Российские власти поддержали Мадуро. США, страны Европы и государства Латинской Америки признали Гуайдо. В феврале США ввели санкции в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA как спонсировавшей режим Мадуро, заморозив ее активы на $7 млрд, и установили список близких к режиму Мадуро лиц, против которых ввели ограничительные меры.

Два крупнейших российских банка ВТБ и Газпромбанк также попали под санкции. Чтобы избежать преследований в США, ВТБ пришлось передать свою долю в «Еврофинанс Моснарбанке», который финансировал российско-венесуэльские проекты, государству. О таком же намерении заявил Газпромбанк.