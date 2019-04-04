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ЕСПЧ направил в Россию иски 380 родных жертв крушения Boeing на Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал России два коллективных иска от 380 родственников пассажиров, погибших в результате крушения малазийского Boeing на востоке Украины в 2014 г. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

За двумя коллективными исками стоят представители Германии, Австралии, Бельгии, Канады, США, Великобритании, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Новой Зеландии, Нидерландов, Филиппин и Вьетнама. Заявители обвиняют Россию в нарушении статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ), в ней утверждается право человека на жизнь. В первом иске говорится, что Россия ответственна за авиакатастрофу, во втором – что представителей российского Минобороны обвиняют в переброске ЗРК «Бук» на Украину и отдаче приказа на уничтожение лайнера.

Истцы также обвиняют Россию в нарушении статьи 3 ЕКПЧ («Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения») в контексте «невыполнения обязательств по расследованию гибели» их родных и непривлечения к ответственности виновников.

Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины в июле 2014 г. В результате погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. В ноябре 2018 г. иск к России в ЕСПЧ подали родственники 55 граждан Нидерландов, погибших в результате крушения самолета.

Презентация расследования крушения Boeing MH17