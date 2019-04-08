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Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

По словам Чубайса, арест Абызова «вызвал целый поток злобного негатива» об экс-министре. Навальный, добавил он, не увидев ни одного документа по делу, «динамично перебегает» на сторону правоохранителей. Для оппозиционера, подчеркнул Чубайс, «агрессивное вранье становится просто обязательной частью его левой антибуржуазной повестки».

При этом Чубайс репостнул сообщение руководителя инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева, отметив, что оно полезно «для тех, кто хочет понять, а не поднять свой рейтинг». Васильев в своем сообщении указал на то, что Абызов «считался высококлассным системным менеджером» и именно за эти навыки его дважды «призывали на самые высокие должности».

Чубайс поручился за Абызова после его задержания. Также за экс-министра поручились сопредседатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и заместитель председателя правления «ВБЭ.РФ» Наталья Тимакова.

Абызов работал с Чубайсом в РАО «ЕЭС России». В 1999 г. он стал его заместителем. Ушел из компании в 2005 г.

Навальный 28 марта опубликовал видеоролик, в котором прокомментировал задержание Абызова и подчеркнул, что «не жалко их никого, а его [Абызова] особенно». «Я хотел бы, чтобы все это четко понимали, Абызов – страшный вор и коррупционер. То есть реально чувак просто крал все абсолютно, просто все, что плохо лежит и хорошо лежит. Он работал в РАО ЕЭС, и даже по меркам РАО ЕЭС, которое было просто воровской конторой под руководством вора Чубайса, – даже там он считался беспредельщиком», – отметил он.

Экс-министра задержали 27 марта. Его обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов вместе с подельниками похитил и вывел за рубеж 4 млрд руб. Эти деньги были украдены у Сибирской энергетической компании и компании «Региональные электрические сети», крупных поставщиков энергии в Новосибирской области, считает СК. Абызов вину не признает.