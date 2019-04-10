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Следователь рассказал об аресте счетов бывшего министра Абызова

Следствие арестовало банковские счета бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, перед этим он пытался снять с них деньги, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) на заседании Мосгорсуда. «Одним из фигурантов дела предприняты меры к сокрытию средств. Так, при наложении ареста на счета Абызова была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием», – уточнил он. Следователь не раскрыл сумму арестованного имущества.

Уголовное дело в отношении Абызова было возбуждено 25 марта, на следующий день он был задержан в своем подмосковном доме. Бывшему министру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Адвокат бывшего чиновника Александр Аснис говорил ранее, что дело не носит политического характера: «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления».

По версии следователей, Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и другие фигуранты этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС), работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., указывало ведомство. Позже эти деньги были выведены за рубеж. СКР подчеркивал, что действия преступного сообщества поставили под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края».

Источники «Ведомостей» не исключали, что дело может быть связано с делом о банкротстве группы Е4. Конфликт группы с кредиторами возник еще в 2014 г. – на тот момент основным бенефициаром компании был Абызов. Компания перестала обслуживать кредиты, к концу 2014 г. долг достиг почти 30 млрд руб., уточнял «Коммерсантъ». По информации издания, крупнейшим кредитором E4 был Альфа-банк, задолженность перед ним составляла около 5,7 млрд руб. В Альфа-банке от комментариев отказались. Источник «Ведомостей» в Альфа-банке говорил, что к кредитной организации этот эпизод отношения не имеет.