Политика

Новости

Суд отложил рассмотрение жалобы на арест Абызова

Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции на арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Во время заседания адвокат заявил, что соответствующая жалоба не поступила в суд, и ходатайствовал о переносе. Абызов и следствие поддержали ходатайство. Следующее заседание назначено на 12 апреля.

Ранее 10 апреля Мосгорсуд оставил под арестом другого фигуранта дела – председателя совета директоров Первого строительного фонда Александра Пелипасова.

25 марта против Абызова возбудили дело, на следующий день его задержали в подмосковном доме. Он арестован до 25 мая 2019 г.

Бывшего министра обвиняют по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По данным следствия, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. он, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и члены этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., а позже вывели эти деньги за рубеж, утверждают следователи.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях