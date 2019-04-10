Суд раскрыл список арестованного имущества экс-министра Абызова

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Российский союз туриндустрии не поддержал введение сбора с туристов в Петербурге

Российский союз туриндустрии (РСТ) не поддерживает введение сбора с иностранных туристов, приезжающих в Санкт-Петербург, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина. По ее словам, РСТ, а также Российская гостиничная организация еще в октябре прошлого года обращались к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой отложить введение туристского сбора. Эксперты обеих организаций уверены, что этот сбор чреват для петербургских гостиниц обострением недобросовестной конкуренции со стороны частного сектора.

Ранее 10 апреля Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил ввести в Петербурге сбор для иностранных туристов в размере 100 руб. в сутки. Его будут взимать гостиницы за каждый день проживания. По подсчетам врио губернатора, за год это позволит собрать около 1 млрд руб., который планируется потратить на реставрацию исторических зданий. Президент поддержал инициативу.

Сейчас курортный сбор с туристов взимают в трех регионах России, в экспериментальном режиме – в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. С 1 мая к эксперименту должен был присоединиться Крым, но в начале апреля власти полуострова объявили, что решили отказаться от взимания сбора, поскольку расходы на его администрирование будут такими же, как и доходы от него.

Власти обещали, что вопрос о введении туристского сбора в России будет приниматься после окончания эксперимента в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, отметила Тюрина. «И мы уже видим, что Крым отказался от курортного сбора, в том числе из-за серьезных затрат на его администрирование, а на алтайском курорте Белокуриха предложили снизить курортный сбор с 2020 г. в связи со снижением турпотока», – сказала она.

По мнению РСТ, новый сбор фактически станет дополнительным налогом в размере 1–2% на доходы гостиниц в Петербурге, продолжила Тюрина. Тем более непонятно, почему за реставрацию исторических зданий должны платить туристы, которые «ни в чем не виноваты перед питерскими фасадами, они на них только смотрят», заключила пресс-секретарь организации.

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