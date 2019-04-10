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КПРФ внесла в Госдуму законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Группа депутатов КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предложив ввести штрафы для чиновников за оскорбление граждан, следует из материалов нижней палаты парламента. Документ предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект зарегистрирован 10 апреля и направлен председателю Госдумы.

Депутаты предлагают штрафовать чиновников за публичное оскорбление граждан. Так, за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, каком-либо произведении или СМИ, предлагается ввести штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. Распространение чиновниками оскорбительной информации о гражданах в интернете депутаты предлагают наказывать штрафом в размере от 100 000 до 500 000 руб.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что публичные оскорбления представителей власти в адрес народа стали «в последнее время привычным для России явлением, свидетельствующем о классовом неприятии находящегося за чертой бедности населения». «Исполняя свои властные полномочия, безответственные чиновники или избранные представители законодательной власти публично оскорбляют народ, обвиняя самих граждан в их обездоленном положении», – говорится в документе.

Депутаты приводят несколько примеров таких высказываний чиновников. Например, упоминается депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер, который, комментируя повышение цен на продукты, посоветовал гражданам «поменьше питаться». Также приводится высказывание ярославского депутата Дмитрия Петровского, предложившего отменить в России пенсии по старости и обосновавшего это тем, что россияне «привыкли сидеть у государства на шее». Еще одним примером послужили слова волгоградского депутата Гасана Набиева, который заявил, что пенсии в 8000 руб. в России получают исключительно «тунеядцы и алкаши» и «эти люди сами виноваты в своем материальном положении».

Принятие этого законопроекта «позволит повысить правовую культуру государственных и муниципальных служащих, защитить права граждан и обеспечить более эффективную систему управления в государстве», считают авторы инициативы.

В конце марта в России вступил в силу так называемый закон об оскорблении власти. Он ограничивает распространение материалов, которые выражают явное неуважение к обществу и государству. По новому закону интернет-ресурсы обязаны удалить такую информацию по требованию Роскомнадзора, в противном случае они будут заблокированы. Также им грозит штраф от 30 000 руб.