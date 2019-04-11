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СМИ сообщили о государственном перевороте в Судане

Армия Судана на экстренном заседании 11 апреля приняла решение отправить в отставку президента Омара аль-Башира, его советников и правительство страны, сообщают местные телеканалы al-Mayadeen и al-Hadath со ссылкой на источники. Военные в ближайшее время объявят о создании совета, который будет руководить Суданом в переходный период, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Как передает al-Arabiya, группа офицеров уже вошла в здание государственного телеканала. По телевидению транслируются военные марши и национальная музыка, армия готовится выступить с «важным заявлением».

Несколько представителей власти были задержаны, отмечает al-Hadath. В частности, бывший министр обороны Абдуррахим Хусейн, члены личной гвардии президента, лидер правящей партии «Национальный конгресс» Ахмад Харун. По данным Sky News Arabia, президент аль-Башир тоже взят военными под стражу и находится под домашним арестом.

Ситуация в Судане обострилась в конце прошлого года: в стране на фоне экономического кризиса, который длится с 2011 г., начались массовые протесты. Сначала демонстранты выступали против роста цен на продукты, но постепенно акции вылились в требования сменить политический режим президента аль-Башира, который находится у власти 30 лет. В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов и обратились к военным с просьбой «встать на сторону народа».

Президент Судана несколько раз приезжал с визитом в Россию, последний раз в июле прошлого года. На встрече с президентом России Владимиром Путиным аль-Башир поблагодарил Москву за участие в подготовке суданских военных. Во время переговоров лидеров двух стран в ноябре 2017 г. аль-Башир назвал ситуацию в Судане результатом действий Вашингтона и попросил у Путина защиты от «американской агрессии».

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