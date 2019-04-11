СМИ сообщили о государственном перевороте в Судане
Армия Судана на экстренном заседании 11 апреля приняла решение отправить в отставку президента Омара аль-Башира, его советников и правительство страны, сообщают местные телеканалы al-Mayadeen и al-Hadath со ссылкой на источники. Военные в ближайшее время объявят о создании совета, который будет руководить Суданом в переходный период, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Как передает al-Arabiya, группа офицеров уже вошла в здание государственного телеканала. По телевидению транслируются военные марши и национальная музыка, армия готовится выступить с «важным заявлением».
Несколько представителей власти были задержаны, отмечает al-Hadath. В частности, бывший министр обороны Абдуррахим Хусейн, члены личной гвардии президента, лидер правящей партии «Национальный конгресс» Ахмад Харун. По данным Sky News Arabia, президент аль-Башир тоже взят военными под стражу и находится под домашним арестом.
Ситуация в Судане обострилась в конце прошлого года: в стране на фоне экономического кризиса, который длится с 2011 г., начались массовые протесты. Сначала демонстранты выступали против роста цен на продукты, но постепенно акции вылились в требования сменить политический режим президента аль-Башира, который находится у власти 30 лет. В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов и обратились к военным с просьбой «встать на сторону народа».
Президент Судана несколько раз приезжал с визитом в Россию, последний раз в июле прошлого года. На встрече с президентом России Владимиром Путиным аль-Башир поблагодарил Москву за участие в подготовке суданских военных. Во время переговоров лидеров двух стран в ноябре 2017 г. аль-Башир назвал ситуацию в Судане результатом действий Вашингтона и попросил у Путина защиты от «американской агрессии».
В каких странах лидеры находятся у власти дольше всех
Имя: Теодоро Обианг Нгема Мбасого
Срок правления: 39 лет
Теодоро Обианг Нгема Мбасого занял первое место в рейтинге. Он пришел к власти в 1979 г. в результате военного переворота, свергнув диктаторский режим своего дяди – Франсиско Масиаса Нгемы Бийого
Имя: Поль Бийя
Срок правления: 36 лет
Поль Бийя в 1975 г. стал премьер-министром Камеруна, а в 1982 г. его избрали президентом страны. Бийя переизбирали на пост президента более пяти раз
Имя: Хун Сен
Срок правления: 34 года
За 34 года, что Хун Сен находится у власти, его несколько раз избирали премьер-министром Камбоджи и председателем совета министров. Хун Сен также является председателем правящей в стране Народной партии (на фото Хун Сен слева)
Имя: Йовери Кагута Мусевени
Срок правления: 33 года
Йовери Кагута Мусевени стал президентом Уганды в 1986 г. Его переизбирали на этот пост пять раз. Мусевени также является лидером правящей партии «Движение национального сопротивления», созданной в 1986 г.
Имя: Али Хаменеи
Срок правления: 29 лет
С 1989 г. аятолла Али Хаменеи занимает пост высшего руководителя страны, духовного лидера Ирана (в Исламской республике президент является вторым высшим официальным лицом страны после духовного лидера). При нем произошли четыре смены президента Ирана: Али Акбар Рафсанджани (1989–1997 гг.), Мохаммад Хатами (1997–2005 гг.), Махмуд Ахмадинежад (2005–2013 гг.), Хасан Рухани (с 2013 г.). Сам Хаменеи занимал пост президента с октября 1981 г. по август 1989 г.
Имя: Омар Хасан Ахмед аль-Башир
Срок правления: 29 лет
В 1989 г. в результате антиправительственного заговора аль-Башир пришел к власти. Он провозгласил себя премьером и министром обороны страны при поддержке ополченцев. После прихода к власти аль-Башир распустил правительство, запретил политические партии и ликвидировал свободную прессу. Он начал проводить политику исламизации страны. В 1993 г. Совет командования революции национального спасения назначил его президентом Судана. Аль-Башир с 1996 г. также является лидером правящей партии «Национальный конгресс»
Имя: Идрис Деби
Срок правления: 28 лет
Идрис Деби является президентом Чада с 1990 г. Он пришел к власти в результате государственного переворота и гражданской войны. Повстанческие группировки несколько раз пытались его свергнуть, однако он сумел удержать власть. На пост президента Деби переизбирали пять раз
Имя: Исайяс Афеверки
Срок правления: 27 лет
Исайяс Афеверки стал президентом Эритреи в 1993 г. Возглавлял вооруженную борьбу за независимость Эритреи от Эфиопии. В 1991 г. он объявил о создании временного правительства в Эритрее. В апреле 1993 г. на территории Эритреи прошел референдум о независимости. Более 99,83% граждан проголосовали за отделение от Эфиопии. По итогам того же референдума Афеверки стал президентом страны. В 1997 г. Афеверки отменил проведение президентских выборов в стране, а в 2001 г. ввел запрет на СМИ
Имя: Эмомалии Рахмон
Срок правления: 26 лет
Эмомалии Рахмон стал президентом Таджикистана в ноябре 1994 г. Он также носит титул «Пешвои миллат» (лидер нации). Рахмона переизбирали на пост президента четыре раза. В 2016 г. были приняты поправки в законодательство Таджикистана, снимающие с Рахмона ограничения по числу переизбраний на пост президента
Имя: Александр Лукашенко
Срок правления: 24 года
Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в июле 1994 г. Он руководит страной самое продолжительное время среди всех европейских глав государств (кроме монархов). В октябре 2015 г. Лукашенко в пятый раз переизбрали президентом. Следующие выборы главы государства в стране должны состояться в 2020 г.
Имя: Владимир Путин
Срок правления: 18 лет
Российский президент Владимир Путин находится на 14-й строчке в рейтинге. Первый раз Путина избрали на пост в марте 2000 г., в 2004 г. он был переизбран на второй срок. С 2008 по 2012 г. Путин был председателем правительства, президентом в этот период был Дмитрий Медведев. В марте 2012 г. Путина вновь избрали президентом, в 2018 г. – переизбрали