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Политика
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СМИ сообщили о государственном перевороте в Судане

Ведомости
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Армия Судана на экстренном заседании 11 апреля приняла решение отправить в отставку президента Омара аль-Башира, его советников и правительство страны, сообщают местные телеканалы al-Mayadeen и al-Hadath со ссылкой на источники. Военные в ближайшее время объявят о создании совета, который будет руководить Суданом в переходный период, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Как передает al-Arabiya, группа офицеров уже вошла в здание государственного телеканала. По телевидению транслируются военные марши и национальная музыка, армия готовится выступить с «важным заявлением».

Несколько представителей власти были задержаны, отмечает al-Hadath. В частности, бывший министр обороны Абдуррахим Хусейн, члены личной гвардии президента, лидер правящей партии «Национальный конгресс» Ахмад Харун. По данным Sky News Arabia, президент аль-Башир тоже взят военными под стражу и находится под домашним арестом.

Ситуация в Судане обострилась в конце прошлого года: в стране на фоне экономического кризиса, который длится с 2011 г., начались массовые протесты. Сначала демонстранты выступали против роста цен на продукты, но постепенно акции вылились в требования сменить политический режим президента аль-Башира, который находится у власти 30 лет. В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов и обратились к военным с просьбой «встать на сторону народа».

Президент Судана несколько раз приезжал с визитом в Россию, последний раз в июле прошлого года. На встрече с президентом России Владимиром Путиным аль-Башир поблагодарил Москву за участие в подготовке суданских военных. Во время переговоров лидеров двух стран в ноябре 2017 г. аль-Башир назвал ситуацию в Судане результатом действий Вашингтона и попросил у Путина защиты от «американской агрессии».

В каких странах лидеры находятся у власти дольше всех

Бизнес
Новости

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

Ведомости
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РЖД по итогам 2018 г. не достроила ряд объектов на участках Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты (СП), проведшей проверку монополии.

Как указал контролирующий орган, в прошлом году РЖД должна была построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, но был принят всего один объект. Итог: на 17 участках БАМа и Транссиба не была увеличена пропускная способность, как планировалось, подчеркнула Счетная палата.

СП выявила невыполнение плановых показателей и по проектам развития участка Междуреченск – Тайшет, а также строительства вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна. Есть риск, отметил контролирующий орган, не достигнуть показателя федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит».

Кроме того, с нарушением сроков идет строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань, сообщила Счетная палата. По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г.

Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты. Он пообещал, что монополия будет внедрять ежемесячный мониторинг соблюдения сроков расходов денег и достижения целевых показателей проектов.

РЖД решила развивать БАМ и Транссиб в 2012 г. Проект предполагает увеличение провозной способности магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. В 2017 г. монополия подготовила проект второго этапа модернизации с 2018 по 2025 г. По ее оценке, инвестиции могут составить от 493 млрд до 653,3 млрд руб.

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Политика
Новости

К чешскому миллиардеру из списка Forbes подали иск о мошенничестве на $1 млрд

Ведомости
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Американский хедж-фонд Kingstown Capital Management LP и чешская инвесткомпания Investhold Ltd. подали в США в суд на миллиардера Радована Витека, сообщает Bloomberg. Они обвиняют бизнесмена в мошенничестве на сумму более $1 млрд.

Истцы утверждают, что Витек использовал сеть подставных компаний, чтобы получить контроль над базирующейся в Люксембурге компанией, занимающейся недвижимостью, а затем продал наиболее ценные активы по низким ценам организациям, которые он тайно контролировал.

Как уточняет Financial Times со ссылкой на иск, Витек получил контроль над компанией, занимающейся недвижимостью, профинансировав «подставных владельцев», чтобы те скупили ее акции; затем ее приобрела компания миллиардера – CPI Property Group SA. «Витек отобрал недвижимости на сумму более миллиарда долларов у компаний <...> и присвоил их для своей личной выгоды», – считают истцы.

CPI Property также является ответчиком по иску. Она отвергла обвинения. По данным CPI, иск – это попытка оказать давление.

Витеку 47 лет. В списке миллиардеров Forbes он занимает 617-е место с состоянием в $3,5 млрд и является одним из трех богатейших людей Чехии. Его CPI Property владеет недвижимостью в Берлине, Будапеште, Хорватии, Польше. В собственности Витека находится дом в Швейцарских Альпах и вилла на острове Сен-Бартелеми.

Бизнес
Новости

WSJ: связанный с Фридманом фонд вынужден продать долю в фирме по кибербезопасности

Ведомости
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Инвесткомпания Pamplona Capital Management бывшего партнера предпринимателя Михаила Фридмана приняла решение о продаже принадлежащей ей доли в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности и поставляющей свою продукцию крупным корпорациям. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с заявлением чиновников в области нацбезопасности США. Это произошло по настоянию Комитета по иностранным инвестициям США, представителей которого обеспокоила инвестиционная активность Фридмана, крупнейшего совладельца LetterOne, инвестировавшей в Pamplona Capital Management.

Изучением заявок на приобретение доли Pamplona Capital Management в Cofense займется межведомственная группа CFIUS, под руководством минфина США. Потенциальный покупатель должен заручиться предварительным согласием группы на сделку, сообщили изданию в Pamplona Capital Management. CFIUS может рекомендовать президенту США заблокировать сделку. Сегодня, 11 апреля, стартует первый этап приема заявок.

Представитель Фридмана пояснил изданию, что требования юристов CFIUS по продаже инвестфондом Cofense связано с уровнем иностранного участия в Pamplona Capital Management. Персональных претензий к Фридману или LetterOne озвучено не было.

Фридман стал одним из российских бизнесменов, вошедших в так называемый «кремлевский список», составленный минфином США и опубликованный в январе 2018 г. Список представляет собой фамилии российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к президенту Владимиру Путину и его администрации.

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Бизнес
Новости

Самолеты-амфибии Бе-200 оснастят российскими двигателями вместо украинских

Ведомости
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Производитель самолетов-амфибий Бе-200 планирует отказаться от украинских двигателей Д-436 от «Мотор Сич» и намерен заменить их российским аналогом ПД-10 от «ОДК-Пермские моторы». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в оборонной промышленности. Пока российский двигатель не разработан, его планируется создать на базе существующего ПД-14.

Изначально из-за разрыва отношений с Украиной Минпромторг планировал заменить украинские двигатели на российско-французские SaM146 от СП PowerJet, которые устанавливают на SSJ 100. По словам одного из менеджеров авиапрома, этот вариант рассматривался как оптимальный на переходный период. SaM146 давал возможность наладить выпуск ремоторизированного Бе-200 уже к концу 2020 г., пока «Пермские моторы» доводили бы российский аналог.

Минус российско-французского двигателя заключался в том, что его «горячая часть» выпускается во Франции, входящей в НАТО. Такой вариант неприемлем для главных внутренних заказчиков – МЧС и Минобороны. На это указала Генпрокуратура, подчеркнув нецелесообразность опытно-конструкторской работы по ремоторизации Бе-200 стоимостью 13 млрд руб. Ведомство уведомило Минпромторг о рисках срыва оборонного заказа из-за введенных санкций.

В рамках госпрограммы вооружений до 2027 г. Минобороны может закупить до 16 самолетов-амфибий для четырех флотов, а МЧС – еще шесть, рассказал источник, близкий к военному ведомству. Этот заказ обеспечил бы загрузку производственных линий ТАНТК им. Бериева на несколько лет вперед, но для этого «нужно тотальное импортозамещение», отмечает высокопоставленный источник в авиапроме. С этим связана проработка варианта установки на Бе-200 полностью российского ПД-10. Этот двигатель может быть установлен также еще на один перспективный самолет – укороченную версию SSJ 100, SSJ 75. В ОАК утверждают, что уже работают над ней.

Бизнес
Новости

Компания Мамута купила эксклюзивные права на показ матчей английской премьер-лиги

Ведомости
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Rambler Group Александра Мамута приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей английской премьер-лиги, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке спортивных медиа. Эту информацию подтвердили гендиректор входящего в Rambler видеосервиса Okko Иван Гродецкий и директор по коммуникациям английской премьер-лиги Эш Лорд. В последние годы эти трансляции осуществлял «Матч ТВ».

Контракт заключен на три года и будет действовать с нового сезона, стартующего в июне 2019 г., рассказал Гродецкий. Сделка предполагает эксклюзивные права на весь контент на всех платформах и допускает возможность сублицензирования, но «прямых трансляций игр за пределами Okko сейчас не планируется», уточнил он. Все 380 матчей нового сезона будут показаны в новом разделе Okko.Sport по подписке – на день, на месяц или на весь сезон. Ее стоимость еще определяется, уточнил руководитель спортивных проектов Rambler Михаил Гершкович, экс-гендиректор «Лиги-ТВ», транслировавшей игры российской премьер-лиги. Параллельно в день может идти до пяти игр. Какое-то время все они будут храниться в записи.

Английская премьер-лига является самым дорогим в мире национальным футбольным турниром по стоимости медиаправ и первым по доходам. В сезоне 2016/17 его выручка составила 5,34 млрд евро. Источник издания утверждает, что прежде «Матч ТВ» покупал права на трансляцию за 6,5 млн евро в год, а в следующем сезоне хотел снизить цену до 5,5 млн евро, не предполагая появления других претендентов. Rambler, по его информации, предложил около 7 млн евро. Официально стоимость контракта не разглашается. При этом на российском телевидении показы английской премьер-лиги «не отбивались», говорит топ-менеджер крупной телекомпании. Единственным вариантом для онлайн-ресурса могло бы быть привлечение спонсоров, но здесь речь должна идти об аудитории, сопоставимой с телевизионной. По словам одного из источников, на Okko сейчас около 400 000 платящих подписчиков в месяц. В компании эту цифру не подтверждают.

Также Rambler ожидает роста продаж нефутбольного контента на Okko и допускает расширение закупок спортивных прав. Два собеседника издания рассказали, что компания участвовала в конкурсе на покупку прав на показ Национальной хоккейной лиги. Еще один говорит, что Rambler вышел из этого тендера. В компании ситуацию не комментируют.

Политика
Новости

СМИ узнали причины ходатайства следствия о домашнем аресте Калви

Ведомости
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Инвестиционная и благотворительная деятельность основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, стали причиной ходатайства следствия о смягчении ему меры пресечения. Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник «Интерфакса» и подтверждают собеседники «Коммерсанта». По данным издания, Следственный комитет России (СКР) накануне предложил перевести Калви из спецблока СИЗО «Матросская Тишина», известного как «Кремлевский централ», в мансарду № 2 ЖК «Советник» на улице Большая Дмитровка, 7/5. При этом он не должен покидать или менять место домашнего ареста без письменного разрешения следователя, а также пользоваться средствами связи.

Следствие решило, что обстоятельства, ставшие причиной ареста Калви, «изменились». Точнее, стало известно, что бизнесмен «обладает устойчивыми социальными связями в Москве, имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в РФ, оказывает благотворительную помощь различным фондам, в том числе больным детям», цитирует своего собеседника агентство. Также во внимание было принято, что у Калви есть недвижимость в России и трое малолетних детей на иждивении.

В результате следствие решило, что «домашний арест будет соразмерен тяжести инкриминируемого ему преступления». К возможности освобождения предпринимателя под личное поручительство или залог следствие относится отрицательно, опасаясь, что иностранец может повлиять на ход расследования или скрыться за границу. Если суд удовлетворит ходатайство следствия, контролировать Калви будут сотрудники управления ФСИН по Москве. Под домашним арестом бизнесмен будет находиться в электронном браслете, позволяющем следить за его перемещениями. Также в его доме должны быть установлены средства ауди- и видеоконтроля, уточняет издание.

Источники газеты отмечают, что ходатайство об изменении Калви меры пресечения следователь по особо важным делам ГСУ СКР Людмила Самойленко подписала еще 1 апреля. Через два дня оно было согласовано с руководителем ГСУ СКР Эдуардом Кабурнеевым, а 10 апреля направлено в суд, который рассмотрит его сегодня, 11 апреля. Ранее срок расследования дела был продлен до 13 августа. Басманный суд также продлил на три месяца сроки арестов проходящих по делу партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера в области медиа Вагана Абгаряна и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. Решение по бывшему предправления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, также обвиняемому в мошенничестве и пошедшему на сотрудничество со следствием, пока не принято.

Фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении более чем 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за сделки, по которой вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, чья оценка была сильно завышена. Калви свою вину не признает и связывает уголовное дело с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым, владеющим 4,8% акций «Восточного». Аветисян и Юсупов эту версию отрицают.

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Бизнес
Новости

DJ Smash оказался совладельцем Черемушкинского рынка

Ведомости
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Российский диджей и музыкальный продюсер Андрей Ширман, выступающий под творческим псевдонимом DJ Smash, получил миноритарную долю в 4,5% в ООО «Черемушкинский торг», которое управляет Черемушкинским рынком, пишет газета «Коммерсантъ».

Основной владелец рынка Мирослав Мельник подтвердил газете эту информацию, отказавшись раскрыть подробности сделки. «В компании он (Ширман. – "Ведомости") будет участвовать в роли инвестора», – уточнил Мельник. Согласно данным Kartoteka.ru, Ширман владеет долями от 5 до 11% еще в девяти компаниях, связанных с ресторанным бизнесом, включая ООО «Багет», ООО «Барбарис», «Чикен-экспресс».

Черемушкинский рынок – это продуктовый рынок на юго-западе Москвы, работает с 1962 г. В 2005 г. правительство Москвы обязало ООО «Черемушкинский рынок», аффилированное с владельцами «Винэксима» Вадимом Смирновым и Олегом Полухой, снести помещения рынка и построить на его месте многофункциональный комплекс площадью 70 900 кв. м. Однако этот проект не был реализован. В 2009 г. столичные власти отменили решение о реконструкции.

В сентябре 2010 г. рынок возобновил работу после шестилетнего перерыва. В 2012 г. ООО «Черемушкинский рынок» признали банкротом, имущество компании досталось основному кредитору – Россельхозбанку. В 2017 г. структура Мирослава Мельника выкупила рынок у Россельхозбанка для проведения реновации площадки. На месте рынка был открыт гастромаркет, аналогичный Даниловскому и Усачевскому рынкам. Доля Мельника в «Черемушкинском торге» составляет 50,5%. Помимо него совладельцами компании являются Михаил Свистунов и Виталий Гаврюшкин с долями 20% и 25% соответственно.

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Технологии
Новости

ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»

Ведомости
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ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью «РИА Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. По его словам, полет космонавтов ОАЭ возможен не ранее чем через два года.

«ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идет о закупке... двух мест в нем (в корабле "Союз". – "Ведомости"), поскольку по закону командиром корабля "Союз" должен быть гражданин России», – пояснил Крикалев. Сейчас идут переговоры по данному вопросу, пока контрактом оформлен только короткий полет в 2019 г., добавил он.

Если Россия подпишет контракт с ОАЭ, то тогда будет изготовлен дополнительный корабль «Союз», не привязанный к российской пилотируемой программе по доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию.

Сейчас идет подготовка к запуску в космос первого гражданина ОАЭ на «Союзе» осенью этого года. Эмиратский космонавт проведет на орбите Земли восемь дней. Два кандидата с осени 2018 г. проходят курс подготовки в подмосковном Центре подготовки космонавтов. Космонавт из ОАЭ должен был отправиться в полет весной 2019 г., но из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре и изменения программы полета МКС сроки отправки был перенесены.

Невеселые старты

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Политика
Новости

ЕС и Великобритания договорились о продлении срока Brexit

Ведомости
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Представители 27 стран – членов ЕС согласились предложить Лондону отсрочить Brexit до 31 октября. Об этом в Twitter написал председатель Евросовета Дональд Туск. По его словам, решение принято в соответствии со статьей 50 договора о ЕС. «Теперь я буду встречаться с британским премьером Терезой Мэй по вопросу согласия правительства Великобритании», – уточнил Туск. По его словам, в результате переноса срока выхода Великобритании из ЕС у Лондона появятся дополнительные шесть месяцев для того, чтобы найти лучшее решение. Туск также не исключил, что Великобритания может полностью отказаться от выхода из ЕС.

Мэй позже подтвердила, что согласилась на отсрочку. С соответствующим заявлением в парламенте она выступит 11 апреля.

В свою очередь премьер Мальты Джозеф Мускат рассказал, что нынешнее решение об отсрочке будет повторно рассмотрено в июне. «Пересмотр в июне позволит подвести итоги ситуации», – передает его слова Reuters.

В начале апреля Мэй попросила ЕС перенести дату выхода страны из блока на 30 июня. Отсрочка необходима британскому премьеру для того, чтобы договориться с парламентом о новом соглашении, говорилось в ее обращении к Туску. Великобритания не планирует участвовать в выборах в Европарламент 23 мая и постарается выйти из ЕС до этой даты, утверждала Мэй. Но если этого не произойдет, стране придется участвовать в выборах, поэтому правительство пока будет вести подготовку к ним.

Из-за выборов в Европарламент в конце марта ЕС согласился отсрочить Brexit на 22 мая при условии, что парламент Великобритании примет одобренное Мэй с Брюсселем соглашение. В противном случае Лондон должен предоставить новый план Brexit до 12 апреля. Именно в этот день истекает срок подачи заявки на участие в выборах в Европарламент. Если план не будет представлен, то Великобритании грозит жесткий Brexit – то есть выход из ЕС без какого-либо соглашения.

Марш против Brexit

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Бизнес
Новости

Акционеры Boeing подали иск к компании после крушений самолетов 737 Max

Ведомости
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В Окружной суд Северного округа штата Иллинойс подан групповой иск к компании Boeing в связи со скандалом вокруг крушения в Индонезии и Эфиопии самолетов модели 737 Max, передает AP. Иск подан от имени акционера Boeing Ричарда Сикса и всех лиц, которые могли понести финансовые потери в результате покупки акций компании с 8 января по 21 марта. Помимо компании ответчиками по иску указаны гендиректор Boeing Деннис Мюленбург и финансовый директор Грегори Смит.

Сикс обвинил корпорацию в сокрытии проблем с безопасностью 737 Max. Руководство Boeing должно было рассказать инвесторам о существующих проблемах еще после случившейся в октябре 2018 г. авиакатастрофы в Индонезии. Вместо этого руководство компании искусственно завышало стоимость акций до максимумов, говоря с оптимизмом о будущих продажах, утверждается в иске. Компания вводила инвесторов в заблуждение, «утверждая, что Boeing 737 Mах – самый безопасный самолет», отмечается в иске. После таких заявлений инвесторы покупали акции по «искусственно завышенным ценам», отмечается в заявлении.

В начале марта обыкновенные акции Boeing стоили $440 за бумагу, после авиакатастрофы в Эфиопии их цена упала до $362. Днем 10 апреля акции компании торговались на уровне $369 за бумагу.

Первая авиакатастрофа с Boeing 737 Max 8 произошла в октябре 2018 г. в Индонезии. Спустя 13 минут после вылета самолет упал в море. На его борту были 189 человек, все они погибли. Вторая авиакатастрофа с лайнером этой модели произошла в марте этого года в Эфиопии – самолет разбился через 6 минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов. Возможной причиной считаются неполадки в работе автоматизированной системы, позволяющей пилотам корректировать положение самолетов в воздухе относительно горизонта. В апреле Boeing обновил программное обеспечение самолетов 737 Max, сделав систему «менее агрессивной и более контролируемой пилотами», писала The Wall Street Journal.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Политика
Новости

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и возобновить платежи

Ведомости
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ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать делегацию в ассамблее и возобновить платежи в бюджет Совета Европы, сообщается на сайте организации. В случае невыполнения этих требований Россию могут исключить из Совета Европы.

В резолюции отмечается, что спустя 70 лет после основания Совет Европы находится в глубоком политическом и финансовом кризисе. Решение России не выплачивать взносы привело к серьезным бюджетным проблемам, угрожающим основным направлениям деятельности Совета Европы.

В январе Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ. Депутаты заявили о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в 2019 г.

В 2014 г. ПАСЕ ввела санкции против России из-за присоединения Крыма, лишив российскую делегацию права голоса. В знак протеста делегация отказалась участвовать в сессиях ассамблеи, а в 2017 г. Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.

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