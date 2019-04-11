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Песков ответил на заявление Лукашенко о «выкручивающей руки» России

Кремль является сторонником более подходящей для союзнических отношений тональности дискуссии, но с пониманием относится к эмоциональным репликам белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Лукашенко о том, что Россия выкручивает Белоруссии руки.

Ранее 11 апреля на совещании с экономическим блоком правительства Лукашенко заявил, что добро, которое Белоруссия делает для России, «оборачивается постоянно злом». «Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — добавил белорусский президент. Он также отметил, что власти России осуждают введенные против нее санкции, но при этом сами «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников». Также он напомнил, что раньше Белоруссия на закрывала проходящие через ее территорию российские нефтепроводы, если они требовали ремонта, и потребовал впредь закрывать их в подобных случаях.

«Безусловно, мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, — прокомментировал высказывание Лукашенко Песков. — Хотя порой и с пониманием относимся к, скажем так, эмоциональным репликам. Именно также исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений».

Он отметил, что Россия не вводит никакие санкции против Белоруссии, и напомнил об «огромном объеме прямой и косвенной помощи», которая оказывается этой стране.

Высказывание Лукашенко о перекрытии нефтепровода Песков прокомментировать затруднился. «Я не могу точно говорить о режиме работы трубопровода, мы не обладаем такой информацией, лучше адресовать это в кабинет министров», — сказал он