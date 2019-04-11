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Песков ответил на заявление Лукашенко о «выкручивающей руки» России

Ведомости
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Кремль является сторонником более подходящей для союзнических отношений тональности дискуссии, но с пониманием относится к эмоциональным репликам белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Лукашенко о том, что Россия выкручивает Белоруссии руки.

Ранее 11 апреля на совещании с экономическим блоком правительства Лукашенко заявил, что добро, которое Белоруссия делает для России, «оборачивается постоянно злом». «Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — добавил белорусский президент. Он также отметил, что власти России осуждают введенные против нее санкции, но при этом сами «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников». Также он напомнил, что раньше Белоруссия на закрывала проходящие через ее территорию российские нефтепроводы, если они требовали ремонта, и потребовал впредь закрывать их в подобных случаях.

«Безусловно, мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, — прокомментировал высказывание Лукашенко Песков. — Хотя порой и с пониманием относимся к, скажем так, эмоциональным репликам. Именно также исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений».

Он отметил, что Россия не вводит никакие санкции против Белоруссии, и напомнил об «огромном объеме прямой и косвенной помощи», которая оказывается этой стране.

Высказывание Лукашенко о перекрытии нефтепровода Песков прокомментировать затруднился. «Я не могу точно говорить о режиме работы трубопровода, мы не обладаем такой информацией, лучше адресовать это в кабинет министров», — сказал он

Бизнес
Новости

Правительство обнулит НДС для внутренних авиаперевозок

Ведомости
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Правительство обнулит НДС для всех внутренних авиарейсов, которые не проходят через Москву, заявил премьер Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС. Сейчас для всех внутренних рейсов НДС составляет 10%, кроме маршрутов, получивших льготу на период до 2025 г. Речь идет о рейсах, которые связаны с Крымом, Севастополем, Калининградской областью и Дальневосточным федеральным округом (ДФО). 

«Теперь эта льгота становится бессрочной и будет распространяться на все внутренние и региональные рейсы, кроме тех, где пунктом отправления или назначения служат аэропорты Московского авиационного узла», — уточнил Медведев. Он подчеркнул, что такой шаг поможет укрепить региональные авиакомпании и сформировать спрос на новых специалистов. Компании также смогут купить новые самолеты, включая произведенные в России, например, МС-21, предположил он.

Внести правки в ст. 164 и 165 Налогового кодекса «О налоговом стимулировании развития пассажирских авиаперевозок на региональных маршрутах» предложило министерство финансов. «В отношении маршрутов, у которых пункт отправления, назначения или промежуточные пункты перевозки расположены на территории Москвы или Московской области, до 1 января 2021 г. сохранится льготный режим налогообложения по ставке НДС в размере 10%», — сообщал РБК со ссылкой на документ. 

Ведомство отмечало, что за счет обнуления пошлины сможет, в том числе стимулировать развитие региональной инфраструктуры и снижение нагрузки на Московский авиационный узел — «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево».

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Бизнес
Новости

РБК: компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Ведомости
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Правительство утвердило список сведений из 18 пунктов, которые бизнес и банки могут засекретить для снижения ущерба от санкций и для уменьшения риска возникновения новых ограничительных мер, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ. По мнению властей, новые правила позволят компаниям быстро реагировать на расширение санкций и «вывести из-под удара своих контрагентов (партнеров)», которые уже под санкциями.

В документе решение объясняется угрозой «вторичных санкций». Компаниям, согласно документу, разрешат засекретить: данные о руководстве компании, информацию о ее сделках, о структуре владения, об акционерах, партнерах по хозяйственной деятельности, финансовых вложениях, о рисках и их оценке, корпоративных спорах, о контрагентах, в том числе информацию об их географической и отраслевой структуре. Банки смогут не раскрывать сведения об операциях в валюте, распределении средств на счетах в зависимости от типа клиентов, о сегментах своей деятельности.

Скрывать эту информацию разрешено, если компания сама под санкциями или если ей предстоит раскрыть данные о лице под санкциями. В случаях с банками указанные данные можно не раскрывать, если эмитент работает с гособоронзаказами, если публикация данных раскрывает детали сделки, связанной с оборонным заказом или военно-техническим сотрудничеством, а также когда информация касается сотрудника, находящегося под санкциями, либо банка, обслуживающего ОПК.

Компании, попавшие под санкции, получили право не раскрывать некоторые данные еще в 2017 г. благодаря поправкам к законам «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах». При этом они обязаны направлять ее в ЦБ. «Однако нормы писались в спешке и были сформулированы неконкретно и широко, при этом все равно не покрывали всю потенциально чувствительную информацию», – поясняла ранее директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына в беседе с РБК.

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Бизнес
Новости

Верховный суд Чечни отменил решение о списании 9 мрлд рублей долгов населения за газ

Ведомости
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Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, сообщает «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин в курсе решения Верховного суда Чечни, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, но отказался это комментировать.

В январе суд в Грозном по требованию прокуратуры обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ. Сумма долга составила 9,353 млрд руб., она была сформирована в период с начала 2007 г. до конца сентября 2015 г. включительно. Региональная прокуратура сочла, что задолженность населения за газ была «нереальной к взысканию» и не была списана в результате незаконного бездействия компании.

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение суда. Позже Генпрокуратура назвала необоснованным обращение зампрокурора Чечни в суд с требованием о списании долгов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разговоры о списании 9 млрд руб. долгов за газ, «которые якобы простили населению Чечни», беспочвенны. По его словам, «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении долгого времени не вел четкого учета реальных потребителей, а договоры в большинстве случаев составлялись без ведома населения.

Политика
Новости

С предвыборных билбордов Порошенко начали убирать изображение Путина

Ведомости
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На Украине начали убирать агитационные билборды с изображением президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. На фотографиях, опубликованных в Faceboоk бывшем украинским министром юстиции Еленой Лукаш, видно, как плакат с Путиным и Порошенко меняют на изображение, на котором нет президента России.

Аналогичные фотографии публикуют многие другие пользователи социальных сетей. Например, похожую фотографию опубликовал заместитель главного редактора «РБК-Украина» Сергей Гришин. Также фотографию нового билборда Порошенко разместил в Faceboоk украинский журналист Иван Яковина.

Ранее на Украине появились билборды, на которых были изображены Путин и Порошенко друг напротив друга. Надпись на плакатах гласила: «21 апреля. Решающий выбор!».

Как пояснил штаб Порошенко, эти билборды призваны продемонстрировать способность действующего президента Украины «смело смотреть в глаза» лидеру России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя использование образа Путина в предвыборной агитации Порошенко, ответил: «Мы выбираем Путина, ну а украинцы – посмотрим».

В первом туре выборов президента Украины никто из 39 кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов, в который вышли Порошенко и актер Владимир Зеленский. В первом туре они набрали 15,95% и 30,24% соответственно. 

Президентская гонка на Украине. Как это было

Политика
Новости

Лукашенко пожаловался на «обнаглевшую» и «выкручивающую руки» Россию

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства, на котором выразил мнение, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», передает местное агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что власти России осуждают введенные против нее санкции, но при этом сами «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников». «То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. <...> Нам закрывают рынок», – подчеркнул белорусский президент.

Он напомнил о ситуации, которая была год или полтора назад, когда специалисты доложили об аварийном состоянии нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, идущих через Белоруссию. «Нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы, – подчеркнул он. – Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации – нефть».

Белорусский президент отметил, что этот вопрос сейчас находится в повестке дня, и обратился к вице-премьеру Игорю Ляшенко с требованием: «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию, ставьте и ремонтируйте».

В марте Лукашенко потребовал от властей России прекратить лоббировать интересы «олигархических кланов», которые блокируют поставки белорусской продукции. «Крупный бизнес сросся с властью, и они проталкивают свои вопросы, блокируют наши отношения в союзе [Союзном государстве России и Белоруссии]», – сказал он.

Технологии
Новости

Рогозин рассказал о звонках об ошибках на производстве структур «Роскосмоса»

Ведомости
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«Роскосмос» начал получать анонимные звонки об ошибках на производстве на его предприятиях, рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде».

В конце февраля на официальном сайте «Роскосмоса» был размещен телефон доверия, по которому любой сотрудник может анонимно сообщить об ошибке на производстве. Госкорпорация ранее объясняла, что анонимная линия была создана для «повышения качества и контроля за выпускаемой продукцией».

«Первые два месяца [телефон] молчал. А теперь стали звонить», – отметил Рогозин. Он подчеркнул, что каждый подобный звонок проверяется. Гендиректор «Роскосмоса» добавил, что поступившие анонимные сообщения оказались правдой, поэтому созданная система работает.

В начале апреля Рогозин предложил лишать премий на год специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, сообщало «РИА Новости». Он уточнял, что соответствующее распоряжение входит в методику повышения качества работы, разработанную «Роскосмосом» и внедренную в пилотном режиме. Согласно документу предприятия госкорпорации будут проверяться ежемесячно, начиная с мая 2019 г. и до окончания пилота. В ходе проверок будет оцениваться динамика показателей качества труда сотрудников.

Технологии
Новости

Законопроект о «суверенном интернете» принят во втором чтении

Ведомости
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Депутаты Госдумы на заседании 11 апреля приняли во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета. В случае принятия закон может вступить в силу 1 ноября 2019 г., а отдельные его положения (например, о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен) – 1 января 2021 г.

При подготовке ко второму чтению в документ были внесены поправки. В частности, соавтор законопроекта депутат Андрей Луговой предложил обязать власти использовать российскую криптографию. Кроме того, в новой версии законопроекта нет гарантий, что качество и скорость связи не пострадают из-за исполнения закона, считает куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова.

Законопроект о суверенном интернете был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. Документ наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

Проект поддержали Минкомсвязи и Роскомнадзор. Против него выступили Счетная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Митинг против изоляции рунета на проспекте Сахарова

Политика
Новости

Обвиненный в домогательствах обладатель «Оскара» выиграл суд о клевете

Ведомости
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Актер Джеффри Раш, получивший в 1997 г. премию «Оскар» за главную роль в фильме «Блеск», выиграл суд у австралийского таблоида The Daily Telegraph, опубликовавшего материалы о его «ненадлежащем поведении» в отношении своей коллеги, передает The Sydney Morning Herald. Раш требовал признать публикации клеветой.

Публикации появились в 2017 г. Они были посвящены тому, что Раш якобы позволял себе «ненадлежащее поведение» в отношении актрисы во время съемок фильма «Король Лир» в 2015–2016 гг. Имя ее не называлось. Позже стало известно, что речь идет об актрисе Эрин Джин Норвилл, которая сыграла дочь короля Лира – Корделию. Она не состояла в сотрудничестве с The Telegraph, когда материалы публиковались, а впоследствии согласилась дать показания в суде.

Судья заявил, что газета не смогла доказать правдивость публикации. «Это была, учитывая все обстоятельства, безрассудная и безответственная сенсационная журналистика худшего сорта. Самый худший вид», – сказал он.

Норвилл подчеркивала в суде, что говорит правду. Судья постановил, что актриса не является «полностью заслуживающим доверия свидетелем». Также он выразил мнение, что она была «втянута в центр внимания» журналистами газеты и была «склонна к преувеличчениям и приукрашиваниям».

Раш получит $850 000 компенсации. Выйдя с заседания, он объявил, что доволен решением суда, но отметил, что «в этом деле нет победителей, оно было невероятно огорчительно для всех участников».

Джеффри Раш родился в 1951 г. Помимо премии «Оскар» за роль в фильме «Блеск» он получил премию BAFTA и «Золотой глобус». Кроме того, является обладателем «Золотого глобуса» за лучшую роль в фильме «Жизнь и смерть Питера Селлерса».

Политика
Новости

«Левада-центр» сообщил о резком снижении доли россиян, готовых голосовать за Путина

Ведомости
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Если бы выборы президента России проходили в ближайшее воскресенье, то за Владимира Путина проголосовали бы только 55% избирателей, показал опрос «Левада-центра». Это самый низкий результат за всю историю исследований: в апреле 2014 г. за Путина готовы были голосовать 60%, в январе 2016 г. – 66%, в апреле 2017 г. – 62%, в январе 2018 г. – 70%. На выборах в 2018 г. Путин набрал 76,7% голосов.

При этом 19% всех опрошенных сказали, что не стали бы принимать участия в выборах. Среди тех, кто пошел бы на выборы, четверть (25%) сказали, что не знают, за кого голосовать. На один процентный пункт выросло число избирателей, поддерживающих лидера ЛДПР Владимира Жириновского, – за него готовы проголосовать 6%. За гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина готовы отдать голос 5%, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 2%. Оппозиционер Алексей Навальный и министр обороны Сергей Шойгу набрали бы по 1%, телеведущая Ксения Собчак – менее 1%.

В числе политиков, которым больше всего доверяют, опрошенные называли Путина (41%, тоже самый низкий результат за всю историю опроса), Жириновского (16%), Шойгу (16%), министра иностранных дел Сергея Лаврова (14%) и премьера Дмитрия Медведева (13%, самый высокий результат за все время). Больше всего недоверия у опрошенных вызывают Медведев (29%), Жириновский (19%), Путин (12%) и Зюганов (10%).

Опрос проводился 21–27 марта среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 37 населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

Как прошла инаугурация Владимира Путина

Бизнес
Новости

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

Ведомости
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РЖД по итогам 2018 г. не достроила ряд объектов на участках Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты (СП), проведшей проверку монополии.

Как указал контролирующий орган, в прошлом году РЖД должна была построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, но был принят всего один объект. Итог: на 17 участках БАМа и Транссиба не была увеличена пропускная способность, как планировалось, подчеркнула Счетная палата.

СП выявила невыполнение плановых показателей и по проектам развития участка Междуреченск – Тайшет, а также строительства вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна. Есть риск, отметил контролирующий орган, не достигнуть показателя федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит».

Кроме того, с нарушением сроков идет строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань, сообщила Счетная палата. По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г.

Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты. Он пообещал, что монополия будет внедрять ежемесячный мониторинг соблюдения сроков расходов денег и достижения целевых показателей проектов.

РЖД решила развивать БАМ и Транссиб в 2012 г. Проект предполагает увеличение провозной способности магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. В 2017 г. монополия подготовила проект второго этапа модернизации с 2018 по 2025 г. По ее оценке, инвестиции могут составить от 493 млрд до 653,3 млрд руб.

Политика
Новости

СМИ сообщили о государственном перевороте в Судане

Ведомости
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Армия Судана на экстренном заседании 11 апреля приняла решение отправить в отставку президента Омара аль-Башира, его советников и правительство страны, сообщают местные телеканалы al-Mayadeen и al-Hadath со ссылкой на источники. Военные в ближайшее время объявят о создании совета, который будет руководить Суданом в переходный период, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Как передает al-Arabiya, группа офицеров уже вошла в здание государственного телеканала. По телевидению транслируются военные марши и национальная музыка, армия готовится выступить с «важным заявлением».

Несколько представителей власти были задержаны, отмечает al-Hadath. В частности, бывший министр обороны Абдуррахим Хусейн, члены личной гвардии президента, лидер правящей партии «Национальный конгресс» Ахмад Харун. По данным Sky News Arabia, президент аль-Башир тоже взят военными под стражу и находится под домашним арестом.

Ситуация в Судане обострилась в конце прошлого года: в стране на фоне экономического кризиса, который длится с 2011 г., начались массовые протесты. Сначала демонстранты выступали против роста цен на продукты, но постепенно акции вылились в требования сменить политический режим президента аль-Башира, который находится у власти 30 лет. В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов и обратились к военным с просьбой «встать на сторону народа».

Президент Судана несколько раз приезжал с визитом в Россию, последний раз в июле прошлого года. На встрече с президентом России Владимиром Путиным аль-Башир поблагодарил Москву за участие в подготовке суданских военных. Во время переговоров лидеров двух стран в ноябре 2017 г. аль-Башир назвал ситуацию в Судане результатом действий Вашингтона и попросил у Путина защиты от «американской агрессии».

В каких странах лидеры находятся у власти дольше всех

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