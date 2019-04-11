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Кремль заявил о намерении сохранить отношения с Суданом после переворота

Кремль «очень внимательно отслеживает ситуацию» в Судане и надеется, что стране удастся избежать эскалации конфликта, которая может привести к человеческим жертвам, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время ситуация вернется в конституционное русло», – добавил он.

Песков подчеркнул, что ситуация в Судане рассматривается Кремлем как внутреннее дело этой страны. «Мы рассчитываем, что при любом исходе российско-суданские отношения будут константой во внешней политике Судана», – заключил пресс-секретарь.

Ранее местные телеканалы al-Mayadeen и al-Hadath со ссылкой на источники сообщили, что армия Судана решила отправить в отставку президента Омара аль-Башира, его советников и правительство страны. Президент под давлением военных согласился сложить свои полномочия, подтверждают источники CCN и Reuters. По данным al-Hadath, несколько представителей власти были задержаны, а аль-Башир находится под домашним арестом. Военные в ближайшее время намерены сделать официальное заявление.

Ситуация в Судане обострилась в конце прошлого года: в стране на фоне экономического кризиса, который длится с 2011 г., начались массовые протесты. Сначала демонстранты выступали против роста цен на продукты, но постепенно акции вылились в требования сменить политический режим президента аль-Башира, который находится у власти 30 лет. В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов и обратились к военным с просьбой «встать на сторону народа».

Президент Судана несколько раз приезжал с визитом в Россию, последний раз – в июле прошлого года. Президент Владимир Путин принимал суданского коллегу в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи.

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