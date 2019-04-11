Суд вернул дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» в прокуратуру
Мещанский районный суд Москвы решил вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в хищении, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента в зале суда. Суд объяснил свое решение обнаруженными в обвинительном заключении нарушениями. По мнению суда, было нарушено право Масляевой на защиту.
Ранее Масляева признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания против других фигурантов дела «Седьмой студии», поэтому ее дело рассматривалось в особом порядке. Она была допрошена как ключевой свидетель обвинения во время процесса режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшей сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум, бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и гендиректора организации Юрия Итина.
Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных Министерством культуры на проект «Платформа».
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