Суд вернул дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» в прокуратуру

Бизнес

Новости

Wildberries в I квартале почти удвоил оборот

Оборот интернет-магазина Wildberries в I квартале 2019 г. вырос до 38,9 млрд руб., что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании. Число уникальных пользователей онлайн-ритейлера увеличилось на 89%.

Наиболее высокими темпами росли продажи электроники (+886%), оргтехники (+538%), садовой техники (+428%), техники для кухни (+395%), бытовой техники (+357%), товаров для праздника (+283%), питания (+253%), строительных инструментов (+246%), зоотоваров (+204%) и товаров ортопедии (+200%). Наиболее высокая динамика продаж отмечена в Калужской (+125%), Владимирской (+124%), Рязанской (+117%), Ивановской (+107%) и Московской (+106%) областях.

Wildberries отметил, что основным отличием от прошлого года является существенный рост заказов обуви. В десятку самых покупаемых товаров вошли платья, брюки, футболки, кроссовки, костюмы (деловые и спортивные), ботинки, джинсы, блузки, куртки и юбки.

Высокие темпы роста оборота компания связывает с расширением ассортимента и развитием сети пунктов выдачи заказов, сказал директор по развитию бизнеса Wildberries Вячеслав Иващенко. За первые три месяца года компания открыла 800 новых пунктов выдачи (всего их около 3700, точки расположены в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии).

В феврале журнал Forbes сообщил, что стоимость Wildberries выросла за последний год до $1,2 млрд. Это позволяет оценить состояние соосновательницы и единственной владелицы интернет-магазина Татьяны Бакальчук более чем в $1 млрд, писало издание. Таким образом, Бакальчук стала второй россиянкой, которую Forbes назвал долларовым миллиардером, после супруги бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.

Самые богатые женщины России