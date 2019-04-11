Фигуранта дела Baring Vostok перевели под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева, обвиняемого по делу Baring Vostok, сообщает «Интерфакс».
На заседании суда следователь заявил, что Кордичев «способствует раскрытию преступления», поэтому мера пресечения может быть смягчена.
Ранее Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви. Следствие отметило, что у него сложились устойчивые социальные связи в Москве, он занимается благотворительностью, а также на его попечении находятся трое детей.
Калви, Кордичев и еще четверых фигурантов дела арестовали в феврале. Их обвиняют в хищении денег у банка «Восточный». Следствие считает, они способствовали передаче «Восточному» 59,9% акций компании International Financial Technology Group в счет погашения долга «Первого коллекторского бюро» в размере 2,5 млрд руб. Однако, по версии следователей, реальная стоимость этого пакета акций составляет 600 тысяч руб.