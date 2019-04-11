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Политика
Новости

МИД назвал арест Ассанжа ударом по свободе слова

Ведомости
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Министерство иностранных дел России осудило методы задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. «Рука «демократии» сжимает горло свободе», – написала на своей странице в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя новости о решении Эквадора отказать Ассанжу в убежище и задержании основателя WikiLeaks в отделении полиции в центральном Лондоне.

Эквадор 11 апреля отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства», сообщил президент Эквадора Ленин Морено в видеообращении на своей странице Facebook. Ассанж попросил убежища в дипмиссии Эквадора в 2012 г.

О намерении Эквадора выдворить Ассанжа с территории своего посольства в Лондоне сообщила WikiLeaks на своей странице в Twitter в начале апреля. В качестве предлога для его выдворения будет использован офшорный скандал INA Papers, связанный с президентом Морено, предположила организация. INA Papers – это ряд опубликованных в феврале документов, в которых говорится о деятельности INA Investment, офшорной компании, созданной братом президента Эквадора.

США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, передает Reuters со ссылкой на министерство юстиции страны. Обвинение было предъявлено ему заочно еще 6 марта прошлого года, но известно о нем стало только сегодня на заседании суда. По версии властей США, Ассанж для взлома компьютера в 2010 г. вступил в сговор с бывшим информатором WikiLeaks Челси (Брэдли) Мэннинг. По этой статье Ассанжу грозит пять лет лишения свободы, он вину не признает.

Бизнес
Новости

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Ведомости
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Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.

Новость дополняется.

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Бизнес
Новости

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Ведомости
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Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов. Об этом он сообщил в своем ежегодном письме акционерам, которое готовит с момента основания компании в 1997 г.

Безос объяснил это развитием компании, по мере которого возрастает и цена ее неудачных экспериментов. В то же время без них невозможно двигаться вперед и совершить прорыв, уверен бизнесмен. Бизнесмен привел в пример два проекта Amazon, которые появились примерно в одно время — смартфон Fire и умная колонка Echo. Однако первый, по его словам, оказался «провалом». В результате в 2015 г. компания прекратила выпуск смартфона, потратив на его разработку $170 млн.

«Мы не могли с уверенностью предвидеть, как эти проекты в конечном итоге будут выглядеть, не говоря уже о том, будут ли они успешными», — признался он. При этом позже компания сумела воспользоваться накопленным опытом для развития успешных продуктов - Echo с поддержкой голосового Alexa, подчеркнул Безос.

В своем письме Безос также призвал конкурентов Amazon увеличить минимальную заработную плату до $15 в час. Бизнесмен назвал это своего рода соревнованием, которое в конечном итоге принесет пользу всем участникам рынка.

По итогам 2018 г. Amazon зафиксировала чистую прибыль в $10,1 млрд. За 12-месячный период, завершившийся 31 декабря 2018 года, указанный показатель составил $20,14 в расчете на акцию. Выручка компании достигла $232,9 млрд. 

Политика
Новости

Путин потребовал остановить рост тарифов на вывоз мусора

Ведомости
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Президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг поручил не допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения при реформировании системы обращения с бытовыми отходами («мусорная реформа»). Об этом журналистам по окончании совещания сказал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин: «Самые главные поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться».

При этом в ряде регионов тарифы уже завышены, признал министр: «А есть территории, где региональная власть решила вообще его (тариф) сильно не поднимать – подняли на 10%, и у регионального оператора нет сегодня инвестиционной составляющей. И как он будет строить те мощности, которые ему нужны для сортировки и дальнейшей переработки мусора, большой вопрос». По словам Кобылкина, эти вопросы также обсуждались на совещании с президентом. С такими ситуациями будет разбираться специальная рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Алексей Гордеев, сказал Кобылкин. По его словам, идут разбирательства и с завышенными тарифами; министерство рассчитывает на их снижение после введения сортировки мусора: «С завышенными тарифами мы разбираемся, безусловно. У нас впереди еще сортировка мусора, которая, по идее, должна этот тариф снижать. Так должно произойти».

Кроме того, на совещании Путин поручил не увеличивать нагрузку на региональных операторов, отвечающих за вывоз бытовых отходов, добавил Кобылкин: «Мы это прекрасно понимаем: все, что мы будем вменять регоператору сегодня в обязанность, может лечь на тариф. Этого делать нельзя, президент на это обратил внимание».

«Мусорная реформа» в России началась 1 января 2019 г. Большинство регионов с ней справляется, считает Кобылкин. К 2024 г. в России должно быть построено 200 заводов по уничтожению мусора, рассказал министр: «В большей степени они должны быть российского производства, и на это нам президент сегодня указал». «У нас стоит задача к 2024 г. обеспечить импортозависмость не более чем на 20%», – добавил министр промышленности Денис Мантуров, который наряду с Кобылкиным будет отвечать за строительство заводов. По словам Мантурова, большая часть оборудования, необходимого как для мусоросжигания, так и для мусоросортировки, разработано после запуска программы импортозамещения в России.

Митинги в Подмосковье против мусора

Политика
Новости

Министерство просвещения предложило не пускать в школу непривитых детей

Ведомости
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Минпросвещения предложило запретить детям, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и непривитым, ходить в школу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья. Как отмечается в письме, которое цитирует агентство, право на образование таким образом ущемлено не будет: детей переведут на дистанционное или домашнее обучение.

В начале апреля стало известно, что Министерство здравоохранения России готовит поправки в законодательство о блокировке интернет-ресурсов, которые позволят закрывать для просмотра информацию с призывами к отказу от прививок, и ввести ответственность за распространение такой информации в сети. Роспотребнадзор поддержал эту инициативу. Ранее ведомство разъясняло, что родители вправе отказаться от вакцинации при условии дополнительного обследования ребенка на инфекционные заболевания.

В январе 2019 г. Всемирная организация здравоохранения впервые включила отказ от вакцин в ежегодный список угроз человечеству. По данным ВОЗ на середину прошлого года, в мире вакцинировано не более 85% людей, около 1,5 млн смертей можно было бы предотвращать в случае своевременного введения вакцин.

Политика
Новости

Следствие попросило продлить домашний арест Калви до середины июля

Ведомости
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В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста в отношении двух фигурантов дела Baring Vostok – основателя фонда Майкла Калви и бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева – до 14 июля. Об этом говорится в сообщении суда.

Оба ходатайства суд рассмотрит 12 апреля. Судебное заседание в отношении Калви состоится в 9.00 мск, в отношении Кордичева – в 13.00 мск.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Калви и Кордичева. О смягчении им меры пресечения просило следствие.

Следователи пояснили, что у Калви сложились устойчивые социальные связи в Москве, он занимается благотворительностью, а Кордичев «способствует раскрытию преступления». Согласно материалам суда он полностью признал вину и дал показания против себя и других обвиняемых.

Ранее суд продлил арест до середины июля остальным четырем фигурантам уголовного дела – партнерам инвестфонда Вагану Абгаряну и Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину и гендиректору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову.

Бизнес
Новости

Boeing попытается вернуть доверие к 737 Max с помощью международных экспертов

Ведомости
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Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) хотят, чтобы обновленное программное обеспечение самолетов 737 Max одобрила международная, а не американская комиссия экспертов. По их мнению, это необходимо, чтобы вернуть доверие к этой модели после авиакатастроф в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в марте 2019 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей авиационной отрасли и американских чиновников, знакомых с планами компании. По их словам, в последние недели эту идею Boeing предлагали некоторые американские и иностранные авиакомпании.

FAA уже создало международную комиссию, в которую вошли эксперты из Канады, Китая, Индонезии, ОАЭ, ЕС и Бразилии, пишет WSJ. Ее первое заседание состоится в апреле. FAA надеется, что США, Канада и страны Латинской Америки снимут запрет на эксплуатацию 737 Max в начале июля. Другие страны могут сделать это на несколько недель или месяцев позднее.

Еще несколько месяцев назад такой шаг был бы немыслим для FAA, отмечает WSJ. Однако ведомство и Boeing подверглись сильной критике из-за того, что FAA в отличие от авиационных регуляторов других стран сначала отказывалось приостановить эксплуатацию самолетов 737 Max после крушения в Эфиопии. Также выяснилось, что FAA ранее передала самой компании часть полномочий по сертификации новой модели.

Предполагается, что в обоих случаях причиной крушения могли стать сбои в работе системы предотвращения срывов (MCAS), которая заставляла нос самолета опускаться из-за неверных данных об угле наклона. Предварительные результаты расследования последнего крушения показали, что пилоты не могли вернуть управление самолетом под контроль, хотя выполняли инструкции Boeing.

Политика
Новости

Эквадор обвинил WikiLeaks и российских хакеров в попытке дестабилизации правительства

Ведомости
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Сторонники WikiLeaks и двое российских хакеров пытались дестабилизировать деятельность правительства Эквадора, заявила глава МВД страны Мариа Паула Ромо, передает Associated Press.

По ее словам, сотрудник WikiLeaks ездил с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в Перу, Испанию и Венесуэлу, пытаясь подорвать деятельность властей. Она не раскрыла его личность, отметив, что информация о нем и российских хакерах, проживающих в Эквадоре, в ближайшие часы будет передана судебным органам.

Эквадор 11 апреля отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что это решение было принято, потому что Ассанж «неоднократно нарушал международные конвенции и протокол сожительства». Основатель WikiLeaks сразу был задержан британской полицией в связи с требованием американских властей о его экстрадиции.

США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Политика
Новости

Фигурант дела Baring Vostok полностью признал вину

Ведомости
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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева, обвиняемого по делу Baring Vostok, сообщает «Интерфакс». В материалах суда говорится, что он полностью признал вину и дал показания против себя и других обвиняемых по уголовному делу.

На заседании суда следователь заявил, что Кордичев «способствует раскрытию преступления», поэтому мера пресечения может быть смягчена.

Ранее Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви. Следствие отметило, что у него сложились устойчивые социальные связи в Москве, он занимается благотворительностью, а также на его попечении находятся трое детей.

Калви, Кордичева и еще четверых фигурантов дела арестовали в феврале. Их обвиняют в хищении денег у банка «Восточный». Следствие считает, что они способствовали передаче «Восточному» 59,9% акций компании International Financial Technology Group в счет погашения долга «Первого коллекторского бюро» в размере 2,5 млрд руб. Однако, по версии следователей, реальная стоимость этого пакета акций – 600 000 руб.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде

Политика
Новости

США обвинили Ассанжа в сговоре с целью взлома правительственного компьютера

Ведомости
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвиняется в США в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, сообщат Reuters со ссылкой на американское министерство юстиции. Обвинение было предъявлено ему заочно еще 6 марта прошлого года, уточнило ведомство, но известно о нем стало только сегодня на заседании суда. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет пять лет лишения свободы. Основатель WikiLeaks вину не признает.

По версии властей США, Ассанж для взлома компьютера в 2010 г. вступил в сговор с бывшим информатором WikiLeaks Челси (Брэдли) Мэннинг (Брэдли Мэннинг просит считать его женщиной и называть Челси). В 2013 г. Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за передачу секретной информации сайту WikiLeaks. Через четыре года президент США Барак Обама помиловал ее (его).

В четверг, 11 апреля, Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища. Он был выдворен из посольства этой страны в Лондоне, где находился с 2012 г., и был задержан британской полицией. Арест Ассанжа связан с требованием американских властей о его экстрадиции в США, сообщили правоохранительные органы.

Британский министр по делам Европы и Америки Алан Дункан в эфире телеканала Sky News объявил, что Ассанжа не будут экстрадировать в США, если там ему будет грозить смертная казнь. Эту информацию подтвердил и президент Эквадора Ленин Морено. По его словам, Эквадор потребовал от Великобритании гарантий того, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где его могут подвергнуть пыткам или смертной казни.

Ассанж – программист и журналист из Австралии. В 2010 г. WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора

Экономика
Новости

Орешкин назвал домашний арест Калви хорошим знаком для инвестклимата России

Ведомости
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Изменение меры пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви – это хороший знак для инвестиционного климата в России, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Будем ждать окончательного решения суда. Экономические вопросы должны оставаться экономическими и гораздо реже становиться уголовными», – приводит слова Орешкина пресс-служба Минэкономразвития.

Басманный суд Москвы 11 апреля отправил Калви под домашний арест. О смягчении меры пресечения основателю Baring Vostok ходатайствовало следствие.

Калви и еще пятерых фигурантов дела арестовали в середине февраля. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, они причастны к передаче банку пакета акций International Financial Technology Group вместо прав требования к Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. Следствие считает, что этот пакет акций стоил 600 000 руб.

Политика
Новости

Росгвардия может получить полномочия на проведение дознания

Ведомости
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Росгвардия может получить полномочия на проведение дознания, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Валерия Грибакина. По его словам, такими полномочиями будет наделено главное управление собственной безопасности Росгвардии.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов 10 апреля был размещен проект документа «О внесении изменения в статьи 40 и 157 Уголовно-процессуального кодекса», разработчиком которого указана Росгвардия. «В настоящее время подразделения собственной безопасности не обладают ни правом осуществления оперативно-розыскной деятельности, ни полномочиями органа дознания, что, в свою очередь, не способствует эффективности выполняемой ими работы», – говорится в пояснительной записке к документу.

Статья 40 Уголовно-процессуального кодекса России дает определение органам дознания. К ним относятся органы внутренних дел, Федеральная служба судебных приставов, начальники органов военной полиции, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов, органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы. На них возлагаются дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, и выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.

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