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МИД назвал арест Ассанжа ударом по свободе слова

Министерство иностранных дел России осудило методы задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. «Рука «демократии» сжимает горло свободе», – написала на своей странице в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя новости о решении Эквадора отказать Ассанжу в убежище и задержании основателя WikiLeaks в отделении полиции в центральном Лондоне.

Эквадор 11 апреля отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства», сообщил президент Эквадора Ленин Морено в видеообращении на своей странице Facebook. Ассанж попросил убежища в дипмиссии Эквадора в 2012 г.

О намерении Эквадора выдворить Ассанжа с территории своего посольства в Лондоне сообщила WikiLeaks на своей странице в Twitter в начале апреля. В качестве предлога для его выдворения будет использован офшорный скандал INA Papers, связанный с президентом Морено, предположила организация. INA Papers – это ряд опубликованных в феврале документов, в которых говорится о деятельности INA Investment, офшорной компании, созданной братом президента Эквадора.

США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, передает Reuters со ссылкой на министерство юстиции страны. Обвинение было предъявлено ему заочно еще 6 марта прошлого года, но известно о нем стало только сегодня на заседании суда. По версии властей США, Ассанж для взлома компьютера в 2010 г. вступил в сговор с бывшим информатором WikiLeaks Челси (Брэдли) Мэннинг. По этой статье Ассанжу грозит пять лет лишения свободы, он вину не признает.