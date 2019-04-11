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Следствие попросило продлить домашний арест Калви до середины июля

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста в отношении двух фигурантов дела Baring Vostok – основателя фонда Майкла Калви и бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева – до 14 июля. Об этом говорится в сообщении суда.

Оба ходатайства суд рассмотрит 12 апреля. Судебное заседание в отношении Калви состоится в 9.00 мск, в отношении Кордичева – в 13.00 мск.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Калви и Кордичева. О смягчении им меры пресечения просило следствие.

Следователи пояснили, что у Калви сложились устойчивые социальные связи в Москве, он занимается благотворительностью, а Кордичев «способствует раскрытию преступления». Согласно материалам суда он полностью признал вину и дал показания против себя и других обвиняемых.

Ранее суд продлил арест до середины июля остальным четырем фигурантам уголовного дела – партнерам инвестфонда Вагану Абгаряну и Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину и гендиректору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову.