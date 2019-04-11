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Биатлонист Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборы в Госдуму, сообщается на сайте Свердловского отделения партии. Окончательное решение о регистрации участника примет региональный оргкомитет. Сроки рассмотрения документов от желающих участвовать в предварительном голосовании составят пять рабочих дней.

В декабре прошлого года Шипулин объявил о завершении своей спортивной карьеры. Он завоевал золото в эстафете на олимпиаде в Сочи и стал бронзовым призером Олимпиады-2010 в той же дисциплине. Шесть раз он становился призером чемпионатов мира – получил три серебра и три бронзы, а также стал чемпионом мира в эстафете в 2017 г.

Зимой 2019 г. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в Instagram несколько совместных снимков со спортсменом. «Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!» – написал тогда Куйвашев.