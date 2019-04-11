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Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Украину

Американские власти обвинили юриста и экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Грегори Крейга в даче ложных показаний по поводу его работы на Украину, сообщает минюст США.

Ведомство отмечает, что Крейг скрыл существенную информацию о своей деятельности в интересах Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в $250 000.

Дело в отношении Крейга было заведено в рамках расследования, начатого офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. The New York Times пишет, что оно связано с работой Крейга, которую он выполнял в 2012 г. в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича по заказу Пола Манафорта, бывшего начальника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

В марте суд приговорил Манафорта в общей сложности к 7,5 года тюрьмы. Его признали виновным в незаконном иностранном лоббировании, давлении на свидетелей и финансовых махинациях.