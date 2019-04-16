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СИЗО начнут принимать гуманитарную помощь в виде антенн для цифрового ТВ

Менее половины камер в СИЗО Москвы имеют оборудование для приема цифрового телесигнала, цитирует «Интерфакс» ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова, который ссылается на данные УФСИН по Москве.

По данным Мельникова, ресиверы и антенны для дециметровых волн могут быть включены в список товаров, которые разрешат покупать в интернет-магазине арестованным или их родственникам. Такое письмо столичное управление ФСИН уже направило руководству ФГУП «Калужское», оператору интернет-магазинов для заключенных. Однако самостоятельно обеспечить себя техникой для приема цифрового сигнала удастся не всем содержащимся под стражей, говорит Мельников. По его словам, московское управление ФСИН решило принимать гуманитарную помощь в виде ресиверов и антенн ДМВ. Представитель ФСИН эту информацию пока не прокомментировал.

Согласно правилам внутреннего распорядка граждане, содержащиеся в СИЗО, имеют право на получение доступа к информации.

В 2019 г. Россия полностью должна перейти к цифровому формату телевещания. Аналоговые передатчики сигнала отключаются поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Всем телезрителям до указанных сроков рекомендуется проверить, поддерживают ли их телевизоры цифровой стандарт. Если нет, то для продолжения просмотра придется купить либо новый телевизор, либо специальную антенну и ресивер для цифрового ТВ. В Москве аналоговые передатчики сигнала отключили 15 апреля.