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Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста 24 моряков, задержанных в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе прокурора. Он утверждал, что это необходимо для сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса. Журналистов и родных подсудимых допустили в зал заседаний только на оглашение постановлений, уточняет «РИА Новости». Срок следствия по делу установлен до 25 августа.

Украинские моряки находятся под арестом в московских СИЗО после того, как 25 ноября в Черном море произошел инцидент с участием трех кораблей ВМС Украины. Те пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Российские пограничники сообщили, что корабли опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться, и в итоге задержали их вместе с экипажами. Всем 24 украинцам Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Российский президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, заявив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые фактически и руководили этой операцией. Он подчеркивал, что провокация была направлена на то, чтобы повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами. Киев обвинения в адрес моряков отрицает и считает их военнопленными.