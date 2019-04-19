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Путину передадут запись дебатов Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского: «Пока нет у меня информации на этот счет». В то же время сам Песков и его коллеги по администрации президента, по словам пресс-секретаря, дебаты «будут смотреть обязательно». «Площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали», – уточнил он.

По словам представителя Кремля, для Путина дебаты запишут, чтобы он смог посмотреть их в удобное время: «В любом случае попробуем это записать президенту тоже. Может быть, у него будет тоже на выходных какое-то время посмотреть». Кроме того, информация о дебатах будет включена в кремлевские дайджесты, с которыми знакомится президент.

Дебаты между Зеленским и Порошенко, вышедшими во второй тур выборов президента Украины, запланированы на 19 апреля, они должны начаться в 19.00 по местному времени (совпадает с московским). Впервые кандидаты в президенты страны проведут дебаты не в телестудии, а на стадионе. Спорткомплекс «Олимпийский» в Киеве является крупнейшим стадионом Украины и вмещает более 70 000 зрителей. На 18 апреля все билеты на дебаты распроданы, сообщается на сайте debaty2019.org.ua.

Российские телеканалы планируют показать дебаты кандидатов в президенты Украины, сообщило 18 апреля агентство «Интерфакс». По данным источников агентства, освещать дебаты планируют канал «Россия 24» и НТВ. Исполнительный продюсер «Дождя» Светлана Гуляева и главный редактор RT Маргарита Симоньян также подтвердили, что каналы будут вести трансляцию с переводом.