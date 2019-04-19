Лукашенко назвал дату досрочных парламентских выборов в Белоруссии

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Кремль рассказал о переговорах об освобождении украинских моряков

Посредник между Киевом и Москвой Виктор Медведчук «предпринимает изрядные усилия» для освобождения украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Медведчук, в частности, обсуждал этот вопрос во время недавнего визита в Москву: «Его усилия принимаются во внимание».

Следствие в отношении украинских моряков продолжается, степень их виновности должен установить суд, сказал Песков. О том, что будет после суда, «говорить преждевременно», ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля: «Но вы знаете, что законом предусматривается возможность, так скажем, разных юридических процедур». На уточняющий вопрос, идет ли речь об амнистии для моряков, Песков лишь повторил, что речь «о разных юридических процедурах».

Украинские моряки находятся под арестом в московских СИЗО после того, как 25 ноября в Черном море произошел инцидент с участием трех кораблей ВМС Украины. Те пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Российские пограничники сообщили, что корабли опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться, и в итоге задержали их вместе с экипажами. Всем 24 украинцам Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила обвинение в незаконном пересечении российской границы. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил им арест на три месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.

Российский президент Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, заявив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые фактически и руководили этой операцией. Он подчеркивал, что провокация была направлена на то, чтобы повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами. Киев обвинения в адрес моряков отрицает и считает их военнопленными.