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Малайзия может ввести налог на выезд для туристов с 1 июня

Правительство Малайзии выступило с предложением ввести с 1 июня 2019 г. новый налог, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Им будут облагаться все туристы, которые покидают страну на регулярных рейсах авиаперевозчиков и на лайнерах, совершающих морские круизы. Те, кто выезжает из Малайзии на чартерных рейсах, платить налог не будут. При выезде в страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос и Камбоджа) с туриста планируется удержать 20 ринггитов (309 руб. по текущему курсу), на других международных направлениях – 40 ринггитов (617 руб.).

Министр транспорта Малайзии Локе Сьюк Фук заявил, что правительству еще предстоит окончательно определить, будет новый налог добавлен в аэропортовый сбор или будет взиматься при прохождении иностранцами таможни и иммиграционных служб, узнала старейшая малазийская газета New Straits Times.

В январе 2019 г. Япония ввела налог в размере 1000 иен (570 руб.) для каждого человека, покидающего страну самолетом или кораблем, включая граждан этой страны. С 1 июля 2018 г. аналогичный сбор введен в аэропорту «Чанги» Сингапура. Он равен 10,8 сингапурского доллара (около 510 руб.) для покидающих страну и трем сингапурским долларам – для транзитных пассажиров (141,5 руб.). Аэропорт Гонконга также взимает сбор с покидающих страну в размере 120 гонконгских долларов (978 руб.).