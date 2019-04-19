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Евросоюз упростил получение виз для надежных туристов

Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии об упрощении процесса выдачи шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей. Изменения призваны сделать визовые процедуры более гибкими, они вступят в силу через шесть месяцев после официальной публикации, сообщается на официальном портале Еврокомиссии.

«Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки (сейчас – не ранее чем за три месяца). В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания», – говорится в сообщении. В Еврокомиссии отмечают, что туризм играет важную роль в экономике ЕС, составляя около 10% от общего ВВП. Изменение правил должно стимулировать туристическую активность и поддержать развитие бизнеса в странах ЕС.

Изменится подход к выдаче многократных туристических виз. Путешественники с положительной визовой историей смогут рассчитывать на визы сроком от одного года до пяти лет. При этом визовый сбор увеличится с 60 до 80 евро. Туристы в возрасте до 18 лет будут освобождены от уплаты сбора.

Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, в том числе и россияне, будут платить за визу так же, как и раньше, – 40 евро. Размер сбора будут пересматривать каждые три года.