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Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляции

Годовой задекларированный доход председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной в 2018 г. увеличился на 2,7% до 34,7 млн руб. по сравнению с 33,8 млн руб. в 2017 г., следует из информации о доходах служащих ЦБ, опубликованной на сайте регулятора.

Супруг Набиуллиной – ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в прошлом году заработал 53,7 млн руб., увеличив доход в 1,8 раза по сравнению с 29,9 млн руб. в 2017 г.

В собственности руководителя Банка России, как и в 2017 г., находятся индивидуальная квартира площадью 112,2 кв. м и треть общей долевой собственности на квартиру площадью 70,6 кв. м, а также автомобиль Jaguar S-Type. Кузьминов владеет участком площадью 1470 кв. м, дачей в 326,1 кв. м и третью квартиры площадью 70,6 кв. м. Эта же собственность принадлежала ему в 2017 г.

По итогам 2018 г. инфляция составила 4,3% после минимальных в новейшей российской истории 2,5% в 2017 г. ЦБ ожидает рост инфляции в первой половине года и достижение ею пика весной. По итогам года регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 5–5,5%. Минэкономразвития указывало, что по итогам 2019 г. инфляция может оказаться ниже 5%.