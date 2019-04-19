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МИД Белоруссии обвинил российского посла в разрушении отношений Москвы и Минска

МИД Белоруссии обвинил посла России в Минске Михаила Бабича в разрушении отношений между двумя странами, об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. По мнению белорусского МИДа, отношения между Москвой и Минском долгое время пытались ухудшить некие внешние силы. «Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», – говорится в заявлении.

Такая реакция последовала на комментарий Бабича к заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко о конечной стоимости БелАЭС. В ежегодном послании к народу и парламенту Лукашенко заявил, что стоимость строительства первой в стране АЭС может составить менее $7 млрд вместо запланированных $10 млрд. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. Изначально сумма прозвучала в вопросе президенту от белорусского депутата Анны Канопацкой, которая сослалась на якобы имевшее место заявление Бабича о том, что Россия уменьшит цену строительства.

Бабич позже заявил, что Лукашенко ввели в заблуждение по вопросу продажной стоимости БелАЭС, Россия ее никогда не называла. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в свою очередь предположил, что Бабич «не видит никакой разницы» между российским федеральным округом и независимым государством. Бабич до августа 2018 г. работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 г., второго – на 2020 г. Генподрядчик строительства АЭС – «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).