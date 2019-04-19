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Трансляции дебатов Зеленского и Порошенко набрали в рунете более 2 млн просмотров

Сразу несколько российских телеканалов, а также социальная сеть «Одноклассники» вели прямую трансляцию дебатов кандидатов в президента Украины на своих интернет-ресурсах и каналах в YouTube. Представитель «Одноклассников» сообщил «Ведомостям», что по всем трансляциям дебаты набрали около 1,5 млн просмотров. Телекомпания НТВ сообщила, что на ее канале в YouTube зафиксировано 480 тыс. просмотров дебатов на киевском стадионе «Олимпийский».

У телеканала «Россия 24» было две трансляции на YouTube: прямой эфир с переводом и эфирная программа «60 минут», где происходящее комментировали гости студии. Первая трансляция набрала более 30 000 просмотров, вторая — 40 000.

Телеканал «Дождь» показывал дебаты в прямом эфире на своем сайте, причем трансляция была открыта для бесплатного просмотра. На телеканале сообщили «Ведомостям», что без учета мобильных приложений и SmartTV трансляцию смотрело 38 тысяч человек.

Телекомпания RТ вела трансляцию и на сайте, и на канале в YouTube. Данных о просмотрах на сайте «Ведомостям» не называли, на YouTube число просмотров эфира составило более 13 000.

Кроме того, почти 60 000 просмотров набрала трансляция на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального «Навальный Live». Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.