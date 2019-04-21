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Украинцы в Австралии проголосовали за Порошенко

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Голосование на выборах президента Украины завершилось на избирательном участке в Австралии, там проголосовали 99 человек. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Австралии в Faceboоk.

Большинство избирателей (72 человека) поддержали действующего президента Петра Порошенко, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 26 человек. Один бюллетень был признан недействительным.

Участок в Австралии первым открылся для голосования на выборах президента Украины. Он начал свою работу 20 апреля в 23.00 по киевскому времени (совпадает с московским). На участке могли голосовать украинцы, находящиеся в Австралии и Новой Зеландии.

На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента. В избирательный бюллетень включены два кандидата: шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Согласно последним данным опросов, лидером президентской гонки является Зеленский.

Как проходит второй тур выборов президента Украины

Политика
Новости

Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах

Ведомости
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Посольство США на Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента. Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере посольства.

Посольство поблагодарило действующего президента Петра Порошенко за его усилия, направленные на укрепление демократии и безопасности Украины, а за также за укрепление украинско-американский отношений. В посольстве также добавили, что рассчитывают на продолжение этого партнерства при Зеленском.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. Явка составила 62,06%.

Данные экзитполов и первые результаты голосования свидетельствуют об уверенной победе Зеленского. После обработки 4,3% протоколов он набрал 72,15% голосов, Порошенко — 25,55%. По данным «Национального экзитпола», Зеленский победит с 73%. Порошенко уже признал поражение на выборах.

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Политика
Новости

МИД России прокомментировал победу Зеленского на выборах президента Украины

Ведомости
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Экзитполы показывают, что граждане Украины проголосовали за перемены, и теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей, заявил «РИА Новости» статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. По его мнению, население Украины высказалось за изменения как во внешней, так и во внутренней политике.

Представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что появление нового президента – шанс для Украины осуществить перезагрузку, основанную на консолидации народа на общенациональной повестке.

Это первая реакция российских властей на предварительные результаты второго тура выборов президента на Украине. По данным украинского «Национального экзитпола», победу во втором туре выборов президента Украины одержал шоумен Владимир Зеленский, который набирает более 73%. Его соперник – действующий президент Петр Порошенко – набирает 25,3%.

Политика
Новости

ЦИК Украины начал публиковать результаты выборов президента

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов президента Украины, следует из данных ЦИК по итогам обработки 1,08% протоколов. Он набрал 70,36% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 27,29%.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. Избирательные участки закрылись в 20.00 По данным «Национального экзитпола», Зеленский набрал 73,2% голосов, Порошенко – 25,3%.

Порошенко признал поражение. Он сказал, что не уйдет из политики, и будет защищать курс на членство страны в Евросоюзе и НАТО, режим санкций в отношении России, украинскую православную церковь и банковскую систему Украины.

Зеленский тоже выступил с речью в своем штабе сразу после окончания голосования. Он поблагодарил всех и пообещал украинцам, что никогда их не подведет.

Политика
Новости

Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший на выборах президента Украины, во время пресс-конференции назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией: перезагрузка минского процесса и возвращение украинских моряков домой.

Зеленский не исключил, что в минском процессе будут кадровые изменения, но не уточнил какие. «Кроме минских договоренностей, естественно, для нас задача номер один – вернуть всех военнопленных. Это первая задача. Наших моряков. Я общался с матерями наших моряков. Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Конечно же, это приоритетная задача», – добавил он.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Украины. По данным «Национального экзитпола» на 18 часов по местному времени, Зеленский победил, набрав 73,2% голосов, а действующий президент Петр Порошенко получил всего 25,3%. Порошеко уже признал поражение, отметив, что не уйдет из политики.

Украинские моряки находятся в России под арестом после инцидента в Черном море. Три корабля ВМС Украины в ноябре пересекли границу России и двинулись к Керченскому проливу, после чего их задержали вместе с экипажами. Морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля сказал, что суд должен установить степень виновности украинских моряков, и о том, что будет после суда, «говорить преждевременно». Он добавил, что закон предусматривает возможность «разных юридических процедур».

Политика
Новости

Порошенко признал поражение на выборах

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошеко признал поражение во втором туре выборов президента. «Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я покину пост президента. Но не уйду из политики», – заявил он, выступая перед сторонниками в своем штабе.

Порошенко пообещал позвонить шоумену Владимиру Зеленскому и поздравить его с победой на выборах. Он также заявил, что готов помочь своему преемнику войти в курс дела.

По словам Порошенко, он остается в политике, чтобы защитить европейскую и евроатлантическую стратегию, те рубежи, которые были достигнуты за время его президентства и которые теперь, по его мнению, поставлены под угрозу. В частности, команда Порошенко намерена защищать курс на членство в Евросоюзе и НАТО, режим санкций в отношении России, украинскую православную церковь и банковскую систему Украины. Порошенко отметил, что будет добиваться национализации одного из банков, какого – не уточнил.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. Согласно данным экзитполов, побеждает шоумен Зеленский. Так, по данным «Национального экзитпола», Зеленский набрал 73,2% голосов, Порошенко – 25,3%. Примерно такие же результаты показали всеукраинский экзитпол, экзитпол телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В первом случае 72,7% голосов у Зеленского и 27,3% – у Порошенко, во втором – 73,7% против 26,3%.

Как проходит второй тур выборов президента Украины

Политика
Новости

Зеленский выступил с первой речью после выборов

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, побеждает во втором туре выборов президента на Украине, выступил с короткой речью в своем штабе сразу после окончания голосования. Он поблагодарил родных, друзей, свою команду, армию и журналистов. Также он поблагодари как украинцев, которые голосовали за него, так и тех, кто не сделал этого.

«Я обещаю, что никогда не подведу вас всех! И напоследок: пока я еще не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского Союза: «Посмотрите на нас. Все возможно», – заявил Зеленский.

По данным «Национального экзитпола», Зеленский набирает во втором туре 73,2% голосов. Политик отреагировал на это шуткой, что его команда теперь может называться «Квартал 73». Кроме того, Зеленской обратил внимание, что именно на секторе 73 на стадионе «Олимпийский» снимался его предвыборный ролик.

Зеленский – один из основателей и руководителей студии «Квартал 95», которая снимает одноименное юмористическое шоу, а также сняла несколько полнометражных фильмов.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. В нем кроме Зеленского принял участие действующий президент Петр Порошенко. По данным «Национального экзитпола», он набирает 25,3%.

Политика
Новости

Экзитполы: Зеленский разгромил Порошенко во втором туре

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский одержал уверенную победу во втором туре выборов президента на Украине. По данным «Национального экзитпола» на 18 часов по местному времени, он набрал 73,2% голосов, тогда как действующий президент Петр Порошенко – всего 25,3%. Избирательные участки закрылись на Украине в 20.00 часов (время совпадает с московским).

Разгромную победу Зеленского показывали и опросы за несколько дней до второго тура. В четверг социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому за Зеленского готовы были проголосовать 73% от числа определившихся с выбором, за Порошенко – 27%.

Не изменили настроения избирателей и прошедшие в пятницу дебаты на стадионе «Олимпийский». Оба кандидата в течение часа отвечали на вопросы друг друга и излагали свой взгляды на будущее Украины. Зеленский заявил, что поддерживает европейский путь Украины и упрекнул оппонента в невыполнении предвыборных обещаний, данных пять лет назад. Порошенко указывал на то, что человек без политического опыта не может управлять страной и противостоять агрессии российского президента Владимира Путина.

Первый тур выборов президента прошел на Украине три недели назад. Зеленский победил с результатом в 30,2% голосов. У Порошенко было почти в два раза меньше – 15,9%.

Как прошел второй тур выборов президента Украины. Фотографии

Стиль жизни
Новости

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Ведомости
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Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир. Венедиктов на своей страничке в Twitter опубликовал сообщение, полученное от писателя: «Дорогой Алексей Алексеевич, я вернусь при первой возможности. Полная реабилитация займет какое-то время. Но я всегда ваш и с вами. Благодарю вас за то, что вы ставите мою программу в повторах. Я скоро вернусь».

Быков ведет на «Эхе Москвы» программу «Один», а также является одним из героев программы «Особое мнение».

Быкова госпитализировали 16 апреля в Уфе, через два дня его самолетом перевезли в одну из московских клиник. Причиной плохого самочувствия писателя стали проблемы из-за хронического заболевания, рассказывал Венедиктов. По его словам, у писателя «то, что врачи называют токсическим синдромом».

В воскресенье председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что Быков пришел в сознание. Ирина Лукьянова, супруга писателя, на своей странице в Facebook подтвердила, что состояние Быкова улучшилось и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Бизнес
Новости

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Ведомости
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Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию, сообщает «Вестник «Нафтана», издание белорусской нефтяной компании «Нафтан». На территории предприятия 21 апреля состоялось совещание оперативного штаба, на котором присутствовали представители «Белнефтехима», «Гомельтранснефти Дружба», «Нафтана» и «Транснефти».

Как сообщает издание, в присутствии представителя «Транснефти» были проведены испытания проб нефти и выявлено в ней превышение предельно допустимых значений хлорорганических соединений. «Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», – говорится в сообщении издания.

Также сообщается, что «Транснефть» обнаружила источник загрязнения на участке Самара – Унеча. Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.

В пятницу, 19 апреля, «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России. По данным белорусской компании, по нефтепроводу из России поступает нефть, содержащая хлорорганические соединения. По словам председателя «Белнефтехима» Андрея Рыбакова, отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы этих веществ в 100 раз. Он сообщил, что белорусская сторона намерена обсудить с «Транснефтью» компенсацию в связи со сложившейся ситуацией.

Политика
Новости

Полиция получила более 800 сообщений о нарушениях в ходе выборов на Украине

Ведомости
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В правоохранительные органы Украины к 16.00 по местному времени (совпадает с московским) поступило 816 заявлений и сообщений о нарушениях во втором туре выборов президента. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк (цитату приводит «Интерфакс»). По его словам, лидируют по количеству правонарушений Днепропетровская область, Киев и Донецкая область.

Шкиряк отметил, что системных нарушений, связанных с избирательным процессом, и массовых фальсификаций не зафиксировано. «Никакого влияния на результат выборов они не будут иметь», – подчеркнул советник министра. Информацию подтвердила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

По десяти фактам открыты уголовные производства, добавил Шкиряк: восемь из них касаются незаконного использования бюллетеней, остальные связаны с заведомо ложными сообщениями об угрозе безопасности граждан.

На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента. В избирательный бюллетень включены два кандидата: шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Согласно последним данным опросов, лидером президентской гонки является Зеленский.

Как проходит второй тур на выборах президента Украины

Бизнес
Новости

«Сибантрацит» назвал сроки строительства второго Северомуйского тоннеля

Ведомости
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Группа «Сибантрацит» и компания «Востокуголь» приступили к работам по подготовке строительства второго Северомуйского тоннеля. Ожидается, что его возведение начнется в этом году и займет 5 лет, говорится в сообщении «Сибантрацита».

В рабочую группу по реализации проекта строительства тоннеля вошли руководители профильных департаментов и управлений РЖД и топ-менеджеры «Сибантрацита» и «Востокугля», отмечается в сообщении. Первое заседание группы состоялось 11 апреля.

Планируется, что «Северомуйский тоннель – 2» станет одним из самых протяженных в России, его длина составит около 18 км. Он позволит увеличить пропускную способность на этом участке БАМа с 16 млн до 100 млн т грузов в год.

Ранее совладелец «Сибантрацита» и «Востокугля» Дмитрий Босов написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил предоставить группе «Сибантрацит» приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т своих грузов в год. Взамен «Востокуголь» готов за собственные средства (без привлечения софинансирования) построить второй Северомуйский тоннель. Стоимость тоннеля может составить до 260,8 млрд руб.

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