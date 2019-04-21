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Украинцы в Австралии проголосовали за Порошенко

Голосование на выборах президента Украины завершилось на избирательном участке в Австралии, там проголосовали 99 человек. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Австралии в Faceboоk.

Большинство избирателей (72 человека) поддержали действующего президента Петра Порошенко, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 26 человек. Один бюллетень был признан недействительным.

Участок в Австралии первым открылся для голосования на выборах президента Украины. Он начал свою работу 20 апреля в 23.00 по киевскому времени (совпадает с московским). На участке могли голосовать украинцы, находящиеся в Австралии и Новой Зеландии.

На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента. В избирательный бюллетень включены два кандидата: шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Согласно последним данным опросов, лидером президентской гонки является Зеленский.

Как проходит второй тур выборов президента Украины