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Зеленский выступил с первой речью после выборов

Шоумен Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, побеждает во втором туре выборов президента на Украине, выступил с короткой речью в своем штабе сразу после окончания голосования. Он поблагодарил родных, друзей, свою команду, армию и журналистов. Также он поблагодари как украинцев, которые голосовали за него, так и тех, кто не сделал этого.

«Я обещаю, что никогда не подведу вас всех! И напоследок: пока я еще не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского Союза: «Посмотрите на нас. Все возможно», – заявил Зеленский.

По данным «Национального экзитпола», Зеленский набирает во втором туре 73,2% голосов. Политик отреагировал на это шуткой, что его команда теперь может называться «Квартал 73». Кроме того, Зеленской обратил внимание, что именно на секторе 73 на стадионе «Олимпийский» снимался его предвыборный ролик.

Зеленский – один из основателей и руководителей студии «Квартал 95», которая снимает одноименное юмористическое шоу, а также сняла несколько полнометражных фильмов.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. В нем кроме Зеленского принял участие действующий президент Петр Порошенко. По данным «Национального экзитпола», он набирает 25,3%.