Политика

Новости

Порошенко признал поражение на выборах

Президент Украины Петр Порошеко признал поражение во втором туре выборов президента. «Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я покину пост президента. Но не уйду из политики», – заявил он, выступая перед сторонниками в своем штабе.

Порошенко пообещал позвонить шоумену Владимиру Зеленскому и поздравить его с победой на выборах. Он также заявил, что готов помочь своему преемнику войти в курс дела.

По словам Порошенко, он остается в политике, чтобы защитить европейскую и евроатлантическую стратегию, те рубежи, которые были достигнуты за время его президентства и которые теперь, по его мнению, поставлены под угрозу. В частности, команда Порошенко намерена защищать курс на членство в Евросоюзе и НАТО, режим санкций в отношении России, украинскую православную церковь и банковскую систему Украины. Порошенко отметил, что будет добиваться национализации одного из банков, какого – не уточнил.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. Согласно данным экзитполов, побеждает шоумен Зеленский. Так, по данным «Национального экзитпола», Зеленский набрал 73,2% голосов, Порошенко – 25,3%. Примерно такие же результаты показали всеукраинский экзитпол, экзитпол телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В первом случае 72,7% голосов у Зеленского и 27,3% – у Порошенко, во втором – 73,7% против 26,3%.

Как проходит второй тур выборов президента Украины