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Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын, задержавшийся во Владивостоке после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отправится в Пхеньян раньше, чем планировалось . «Культурную программу Ким Чен Ына во Владивостоке сократили по неизвестным причинам. Отъезд перенесен с 22:00 (15:00 мск) пятницы на 15:00 (08:00 мск)», — приводит «Интерфакс» слова своего собеседника. На это время запланирована церемония проводов поезда Ким Чен Ына у железнодорожного вокзала в центре Владивостока.

В программе Ким Чен Ына была церемония у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота, торжественный прием в пригороде, посещение Приморского океанариума, а также просмотр балета «Спящая красавица» Мариинского театра. Какие именно из этих мероприятий отменены, не уточняется.

Накануне Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в узком и расширенном составе. Речь шла об урегулирование ситуации на Корейском полуострове, а также развитии российско-корейских отношений. В частности, обсуждалась возможность строительства новых линий электропередач, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею. Москва и Пхеньян ранее обсуждали организацию прямого железнодорожного сообщения между югом корейского полуострова и севером России, с выходом на Транссибирскую магистраль.

Это не первый случай, когда Ким Чен Ын досрочно сворачивает свои международные визиты. Так было и в конце февраля 2019 г. во время его второй встречи с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое. Правда, тогда была сокращена не культурная программа, а переговоры двух лидеров, которые, по сообщению CNN, завершились на два часа раньше запланированного. Главы двух стран не смогли договориться о дальнейших шагах по вопросу ядерного разоружения. Ким Чен Ын, по заявлениям американской стороны, рассчитывал на отмену всех санкций США против КНДР в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене. В Пхеньяне заявляли, что просили лишь о частичных послаблениях, но США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась.