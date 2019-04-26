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Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию

Ведомости
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Лидер КНДР Ким Чен Ын, задержавшийся во Владивостоке после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отправится в Пхеньян раньше, чем планировалось . «Культурную программу Ким Чен Ына во Владивостоке сократили по неизвестным причинам. Отъезд перенесен с 22:00 (15:00 мск) пятницы на 15:00 (08:00 мск)», — приводит «Интерфакс» слова своего собеседника. На это время запланирована церемония проводов поезда Ким Чен Ына у железнодорожного вокзала в центре Владивостока.

В программе Ким Чен Ына была церемония у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота, торжественный прием в пригороде, посещение Приморского океанариума, а также просмотр балета «Спящая красавица» Мариинского театра. Какие именно из этих мероприятий отменены, не уточняется.

Накануне Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в узком и расширенном составе. Речь шла об урегулирование ситуации на Корейском полуострове, а также развитии российско-корейских отношений. В частности, обсуждалась возможность строительства новых линий электропередач, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею. Москва и Пхеньян ранее обсуждали организацию прямого железнодорожного сообщения между югом корейского полуострова и севером России, с выходом на Транссибирскую магистраль.

Это не первый случай, когда Ким Чен Ын досрочно сворачивает свои международные визиты. Так было и в конце февраля 2019 г. во время его второй встречи с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое.  Правда, тогда была сокращена не культурная программа, а переговоры двух лидеров, которые, по сообщению CNN, завершились на два часа раньше запланированного. Главы двух стран не смогли договориться о дальнейших шагах по вопросу ядерного разоружения. Ким Чен Ын, по заявлениям американской стороны, рассчитывал на отмену всех санкций США против КНДР в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене. В Пхеньяне заявляли, что просили лишь о частичных послаблениях, но США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась.

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Бизнес
Новости

FT: Сотрудники завода ГАЗ не винят Дерипаску в проблемах предприятия

Ведомости
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Рабочие нижегородского завода ГАЗ не винят бизнесмена Олега Дерипаску в проблемах, которые начались у предприятия из-за санкций США, пишет Financial Times, пообщавшись с несколькими сотрудниками предприятия. Как отмечает издание, некоторые рабочие даже подозревают США в заговоре с целью подорвать российский автомобильный бренд.

«Ford только что принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей, но компания сохранит производство в России коммерческих автомобилей», — цитирует газета Олега Ростова, менеджера сборочного цеха завода. «Может быть, Америка хочет заменить российские "Газели" на фургоны Ford», — считает он, сравнивая популярную модель российской компании и легкий коммерческий автомобиль Ford Transit. 

Сергей Кадров, старший менеджер производства ГАЗ, рассказал газете, что его коллеги написали обращение в посольство США в Москве, в котором просили встречи с послом, чтобы побеседовать с ним о влиянии санкций, но посольство переадресовало их вопросы к российскому правительству. «Мы считаем, что цель правительства США — добиться взрыва общественного гнева, чтобы побудить людей что-то сделать... например, протестовать», — уверен Кадров.

«Мы никогда не забудем санкции США, которые были направлены на одного человека, но затронули жизни многих людей», — признается Ростов. 

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. Она выпускает автобусы, легкие коммерческие автомобили (основной сегмент), грузовики, автокомпоненты, собирает легковые автомобили по контрактной схеме по заказам Daimler и Volkswagen. Нижегородский завод — центральное предприятие группы.

В апреле 2018 г. Департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) включил группу ГАЗ в санкционный список, вместе с самим Дерипаской и другими активами, которые он тогда контролировал. Осенью 2018 г. курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак встречался с послом США в России Джоном Хантсманом и обсуждал ситуацию, в которую попала группа ГАЗ.

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, сообщил «Коммерсантъ». В письме говорится о том, что без этих средств ГАЗ видит риск дефолта. Правительство подтвердило факт обращения ГАЗа за финансовой помощью. А сам Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ, узнало агентство Reuters. На своей странице в Instagram Дерипаска написал неделю назад: «Когда-то ГАЗ был символом делового сотрудничества России и США. А сегодня OFAC хочет уничтожить его, лишив работы 400 000 человек». Бизнесмен запустил в сети хэштег #SaveGAZ

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Технологии
Новости

Прокуратура Нью-Йорка обвинила Facebook в незаконном хранении данных миллионов человек

Ведомости
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Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Facebook, сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Нью-Йорке Летицию Джеймс. Соцсеть подозревается в незаконном хранении контактов и данных из электронной почты 1,5 млн пользователей. Общее число людей, которые могли пострадать от незаконных действий Facebook Джеймс оценила в сотни миллионов человек.

На прошлой неделе Facebook признал, что с мая 2016 г. мог непреднамеренно получать данные о контактах пользователей в электронной почте без их ведома и хранить эти сведения. В компании уверяют, что не делились полученной информацией с третьими лицами и сейчас удаляют со своих серверов все данные, пишет Reuters.

По мнению прокуратуры Нью-Йорка, действия Facebook — демонстрация того, что компания не принимает всерьез свою роль в процессе защиты персональных данных. «Пора призвать Facebook к ответу за то, как соцсеть относится к личному информации пользователей», — заключила Джеймс. Представитель Facebook заявил о том, что соцсеть сотрудничает со следствием.

В марте СМИ сообщили о расследовании, которое ведут прокуроры Нью-Йорка в отношении соцсети.  Facebook обвинили в том, что соцсеть заключила соглашения с крупными технологическими компаниями, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony, которые давали им возможность видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные, иногда без согласия пользователей, написала газета FT.

Ранее процесс в отношении соцсети вела Федеральная торговая комиссия США, которая вскрыла факт передачи личной информации 87 млн пользователей британской компании Cambridge Analytica для анализа политических предпочтений избирателей. Facebook согласилась выплатить государству $3 млрд в урегулировании спора. Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США и убеждать законодателей в том, что соцсеть будет бережно обращаться с личными данными граждан.

Бизнес
Новости

«Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти

Ведомости
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Компания «Укртранснафта» (принадлежит «Нафтогазу Украины»), которая осуществляет перекачку российской нефти по нефтепровода «Дружба» в страны Европы, приостановила транзит на участке «Мозырь — Броды» в связи с ненадлежащим качеством экспортной смеси, передает «Прайм» со ссылкой на письмо, которое поступило от украинского оператора нефтепровода белорусскому оператору «Гомельтранснефть Дружба».

В «Укртранснафте» объяснили прекращение транзита отказом от приема нефти на пункте сдачи нефти «Будковце» в Словакии и отсутствием свободных мощностей на пункте сдачи нефти «Фенешлитке» в Венгрии. 

Все материальные убытки украинская сторона возложила на партнеров, которые не выполнили обязательства, говорится в письме. Конкретные ответчики в письме не указываются. Время возобновления транзита будет указано отдельно.

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь проинформировала Брянск о полной остановке перекачки на участке «Мозырь-Броды».

Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» (входит в «Белнефтехим») вечером 24 апреля прекратило перекачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» по просьбе польского оператора магистральных трубопроводов PERN, который сообщил, что польская сторона прекращает прием нефти в пункте Адамово. Вице-премьер Дмитрий Козак 25 апреля заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы.

Белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» 19 апреля заявила, что получила по южной ветке трубопровода «Дружба-2» некачественную экспортную смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Через два дня «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить.

Технологии
Новости

«Первый канал» объяснил отказ приглашать гендиректора Blablacar в «Доброе утро»

Ведомости
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Отказ приглашать гендиректора сервиса BlaBlaCar в России Ирину Рейдер для съемки в программе «Доброе утро» связан с идеей сюжета, а не с ее полом, заявила Forbes официальный представитель «Первого канала» Лариса Крымова.

Ранее Рейдер написала в Facebook, что «Первый канал» пригласил ее в программу «Доброе утро» в качестве эксперта, но узнав, что она женщина, отменил приглашение. «Понимаете, у зрителя есть стереотипы… Ну, там, хороший юрист – это мужчина. Или автомобильный эксперт – мужчина, но не женщина», – процитировала она слова редактора телеканала.

Крымова рассказала, что в сюжете, в который приглашали Рейдер, два корреспондента – молодой человек и девушка. Они должны продемонстрировать «мужской и женский подход» к тому, как сэкономить на различных сервисах. Девушка планирует экономить на поездках, и по сюжету она советуется с экспертами-мужчинами. При этом молодой человек будет общаться с женщиной – представителем сервиса, помогающего найти подработку «на час».

BlaBlaCar – это сервис поиска попутчиков. Рейдер стала гендиректором российского офиса компании в сентябре 2018 г. До этого компанию возглавлял Алексей Лазоренко.

Бизнес
Новости

UC Rusal разместила облигации впервые после снятия санкций США

Ведомости
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UC Rusal завершила размещение 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд руб. Это первый выход компании на долговой рынок после снятия американских санкций, говорится в сообщении компании.

Ставка размещения составила 9% годовых, объем был увеличен с 10 млрд до 15 млрд руб. на фоне двукратной переподписки. Организаторами выпуска стали BCS Global Markets, «ВТБ капитал», Газпромбанк, МКБ, банк «ФК Открытие» и БК «Регион».

Предыдущий заем был размещен в начале 2018 г. в виде еврооблигаций объемом $500 млн. На российском рынке компания занимала в последний раз в 2016 г.

В прошлом году UC Rusal и ее на тот момент основной владелец Олег Дерипаска попали под американские санкции. Условием их снятия было сокращение доли бизнесмена ниже контрольной в компании. В январе этого года минфин США снял санкции с UC Rusal, поскольку бизнесмен выполнил это условие. Такое решение стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с американскими властями.

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Политика
Новости

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости сокращение числа стран, входящих в Шенгенскую зону, сообщает телеканал BFM TV. В ее нынешнем виде зона не нужна, считает он. Из зоны нужно исключить страны, которые отказываются распределять у себя пребывающих в Европу мигрантов, заявил он журналистам.

Он призвал соседей Франции более тщательно следить за своими границами. «Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы», – подчеркнул Макрон. Французский президент пообещал сделать более справедливой миграционную политику Франции: продолжать предоставлять убежище нуждающимся, но бороться с злоупотреблениями.

Шенгенская зона существует с 1995 г., когда пограничный контроль между собой отменили Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Испания. Сейчас в Шенгенскую зону входят 26 государств. Въезд для путешественников в зону сопровождается контролем на внешней границе, проверки на внутренних рубежах государств не проводятся.

Бизнес
Новости

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

Ведомости
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«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.

При этом Украина обеспечит пропускную способность на уровне 90 млрд куб. м газа в год, отметил Витренко. Остальные 30 млрд куб. м смогут забронировать другие компании. По словам Витренко, с «Газпромом» будет заключен стандартный европейский контракт с европейскими тарифами и он должен быть подписан не с «Нафтогазом», а с оператором газотранспортной системы.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в этом году. Решение о его продлении еще не принято. Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее в интервью «РБК-Украина» заявил, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с Украиной страны о том, что с нового года прекратит транспортировку газа через украинскую территорию.

Политика
Новости

Кокорин назвал «секундным моментом» решение ударить чиновника Минпромторга

Ведомости
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил в суде, что мгновенно принял решение ударить директора департамента Минпромторга Дениса Пака, поскольку чиновник его спровоцировал, передает «Медиазона».

Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны за участие в двух драках 8 октября 2018 г. в центре Москвы. Сначала футболисты вместе с младшим братом Кокорина и их другом Александром Протасовицким избили у гостиницы «Пекин» водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а затем в кофейне на Большой Никитской улице – Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Футболисты впервые 25 апреля были допрошены в суде, где рассказали свою версию событий у клуба «Эгоист» и в «Кофемании». По заявлению Кокорина, Пак оскорбил компанию отдыхавших в кофейне футболистов и их друзей. Кокорин рассказал, что его младший брат Кирилл начал беседовать с Паком, после чего чиновник сам спровоцировал футболиста на агрессию. Стул Кокорин, по его словам, взял, чтобы подсесть к чиновнику и побеседовать с ним. «Как Паша говорит, это действительно секундный момент. Я махнул в его сторону», – уточнил Кокорин.

Кокорин заметил, он не обсуждал ни с кем внешность чиновника и не сравнивал его с корейским певцом, так что никакого предварительного сговора или плана инициировать конфликт у него и его друзей не было. После инцидента он чувствовал себя виноватым и ему было стыдно, он четыре раза извинился перед чиновником за несдержанность. Вспышку ярости Кокорин объясняет стрессом после матча и переезда, а также недосыпом.

Кокорин также подтвердил показания Мамаева и допрошенных ранее свидетелей о том, что они не провоцировали драку у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком. Футболист выразил готовность удовлетворить материальные претензии потерпевших, если потребуется. Мамаев также ранее рассказал, что сожалеет об избиении Соловчука.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»

Ведомости
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Дизайнер Артемий Лебедев показал разработанные его студией варианты логотипа социальной сети «В контакте», которые компания не приняла. Он опубликовал их в своем Telegram-канале.

Всего было сделано 404 варианта логотипа, последний из них был принят. «Это один из тех редких случаев, когда нам настолько стыдно за результат, что мы отказались от авторства», – написал Лебедев.

В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.

Студия Артемия Лебедева была основана в 1995 г. в Москве. В ее портфолио почти четыре тысячи проектов, в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».

Политика
Новости

Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактов

Ведомости
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Согласно уточненным данным, жертвами терактов на Шри-Ланке стали около 250 человек. Об этом рассказал Reuters руководитель службы здравоохранения страны Анил Джасинге. «[Погибших] может быть 250 или 260. Не могу точно сказать. Так много отдельных частей тела, что трудно установить точную цифру», – пояснил он.

По словам замминистра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена, при взрывах погибли 253 человека. Значительную разницу между этой цифрой и названной ранее он объяснил неточными данными моргов.

AFP со ссылкой на официальный источник также сообщает о 253 погибших.

Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек. Объектами атаки 21 апреля стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Ответственность за случившееся взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство». Полиция арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

Взрывы на Шри-Ланке

Технологии
Новости

Гендиректор «Телеканала 360» стал топ-менеджером госоператора отходов

Ведомости
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Вячеслав Духин покинул пост гендиректора «Телеканала 360» в связи с переходом на другую работу, рассказал он ТАСС. Он был назначен заместителем гендиректора по вопросам информационной политики «Российского экологического оператора», говорится в пресс-релизе госкомпании.

Исполняющим обязанности гендиректора «Телеканала 360» назначен Алексей Каклюгин. Ранее он занимал пост главного редактора канала.

«Телеканал 360» принадлежит правительству Московской области. Духин возглавлял телеканал с 2013 г.

Компания «Российский экологический оператор» была создана в январе по распоряжению президента Владимира Путина. В ее задачи входит стимулирование переработки отходов, а также создание единой системы учета отходов. 25 апреля прошло первое заседание наблюдательного совета компании.

Создать госкорпорацию, которая будет заниматься вопросами переработки отходов, в октябре 2018 г. предложили Совет по правам человека при президенте, Общественная палата и Общероссийский народный фронт. В организациях заявили, что безответственное обращение с отходами привело к многочисленным протестам населения, в том числе в Московской области. Самыми проблемными объектами они назвали подмосковные полигоны «Воловичи», «Алексинский карьер» и «Ядрово».

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