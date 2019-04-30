Политика

Новости

Император Японии отрекся от престола

Император Японии Акихито выступил с прощальным обращением к нации, передает NHK World News. Все телеканалы страны вели трансляцию речи, в которой он попрощался с жителями страны и выразил им свою благодарность.

Церемония отречения от престола 125-го императора Японии прошла в зале «Сэйдэн Мацу-но-ма» императорского дворца в Токио. Более 200 лет императорская власть традиционно переходила к монархам после смерти предыдущего правителя. Последний случай отречения от престола был зафиксирован в 1817 г.

Помимо самого императора Акихито и его жены в зале находился наследник престола Нарухито с супругой, члены императорской семьи, а также представители трех ветвей власти. В зал по традиции были внесены императорские регалии: меч, согласно древним летописям, принадлежавший первому императору Дзимму, яшма, а также личная императорская и государственная печати Японии в специальных ларцах. Еще одна регалия – металлическое зеркало – хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

Акихито унаследовал трон 7 января 1989 г., после кончины императора Хирохито. Еще в 2016 г. он заявил о желании уйти на покой в связи с преклонным возрастом и самочувствием. Закон требует от монарха Японии находиться на престоле пожизненно, но для Акихито парламент сделал исключение, приняв индивидуальный закон. Свои полномочия 85-летний Акихито сохраняет до конца 30 апреля. С началом следующего дня императором станет старший сын Акихито – 59-летний наследный принц Нарухито.

Российский президент Владимир Путин направил императору Японии Акихито телеграмму с выражением признательности за внимание к российско-японским отношениям. Он пожелал Акихито здоровья и благополучия и отметил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление связей между странами при новом императоре.