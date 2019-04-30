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Министра экономики Дагестана задержали при попытке покинуть республику

Оперативники задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хазбулатова, в его доме и офисе проводятся обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию о задержании и обысках также подтверждает источник ТАСС.

«Министр экономики и территориального развития Осман Хазбулатов задержан на двое суток», – отметил собеседник «Интерфакса». По его словам, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уточняется, что Хазбулатова «сняли с самолета» в момент, когда он хотел покинуть республику.

Хасбулатов занял пост министра экономики региона с февраля 2018 г. С 2013 по 2018 г. он работал руководителем Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в республике.