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Песков объяснил отсутствие иностранных лидеров на параде 9 мая

Кремль не рассылал специальных приглашений на мероприятия в честь Дня Победы зарубежным лидерам ни в этом году, ни в прошлом, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году».

«Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия. Вы знаете, что в следующем году мы все будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату – вот это будет год действительно особенный, а сейчас нет такой юбилейной даты. Поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем глав государств на обычные, текущие праздники», – добавил представитель Кремля.

О том, что Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, Песков сообщил 29 апреля. В 2018 г. на параде на Красной площади в День Победы вместе с российским президентом Владимиром Путиным присутствовал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее Минобороны сообщило, какая военная техника примет участие в параде 9 мая. По Красной площади пройдет более 130 единиц колесной и гусеничной техники. В воздушной части парада задействуют 74 летательных аппарата. Общая численность задействованных военных достигает 13 600 человек.