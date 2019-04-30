FT: гендиректор Total обсуждал с Путиным арест партнера Baring Vostok
Гендиректор французской Total Патрик Пуянне дважды обсуждал с президентом России Владимиром Путиным судьбу партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, находящегося в московском СИЗО, пишет Financial Times со ссылкой на бизнесменов, лоббирующих освобождение Дельпаля.
Пуянне поднимал этот вопрос во время личной встречи с Путиным в апреле и на встрече руководителей крупнейших французских компаний с президентом, рассказали изданию три источника. Гендиректор Total заявил, что отношение к Дельпалю повлияет на то, как Россию воспринимают инвесторы, «потому что для инвестиций нужно доверие».
Total — один из крупнейших французских инвесторов в российскую экономику. Ей принадлежит 16,5% российской газовой компании «Новатэк», а также доли в двух ее проектах — 20% «Ямал СПГ» и 10% «Арктик СПГ – 2».
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