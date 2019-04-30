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Политика
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Правительство выступило против засекречивания всех закупок оборонзаказа

Ведомости
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Правительство решило, что засекречивать все закупки гособоронзаказа избыточно, следует из заключения кабинета министров на проект поправок «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с которым ознакомился РБК. По информации издания, законопроект, предложенный председателем комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимиром Гутеневым, будет отправлен на доработку.

Правительство считает необходимым засекретить сведения о тех закупках, которые связаны с выполнением заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, а также с разработкой, производством и поставкой космической техники и объектов космической инфраструктуры, отмечает РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Сейчас исполнители контрактов по гособоронзаказу руководствуются законом «О государственном оборонном заказе», а их подрядчики – законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Этот закон требует публиковать данные о проводимых закупках. «Поэтому, обладая определенным терпением и массивом данных, можно делать очень серьезные выводы», – рассказал изданию Гутенев.

Технологии
Новости

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Ведомости
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Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети. Трансляция мероприятия велась на его странице в Facebook. Новый дизайн получил название FB5. Цукерберг подчеркнул, что определяющую роль в грядущих изменениях будет играть конфиденциальность пользователей.

Изменения затронут сайт и приложения социальной сети, в частности, исчезнет синяя «шапка» наверху страницы, сам дизайн будет выполнен в более светлых тонах. Блок с «Историями», которые удаляются спустя сутки после публикации, станет более заметным, в центр страницы соцсеть поместит сообщества. Больше внимания компания уделит и блоку со встроенными покупками Marketplace, поместив его в верхнее меню страницы.

Цукерберг отметил, что с новым дизайном пользователям станет проще общаться друг с другом, делиться новостями и обмениваться другой информацией в группах. Facebook также работает над интеграцией и шифрованием своих мессенджеров – WhatsApp и Messenger. Небольшие изменения ждут и Instagram, который также принадлежит Facebook.

Обновленные приложения Facebook для iOS и Android будут представлены в ближайшее время, а редизайн сайта соцсети компания проведет в течение нескольких месяцев.

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Политика
Новости

Минздрав предложил запретить призывы к ВИЧ-диссидентству

Ведомости
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Минздрав предложил запретить распространение информации в интернете и в СМИ с призывами к ВИЧ-диссидентству, следует из законопроекта, размещенного на regulation.gov.ru.

Проблема отрицания существования ВИЧ-инфекции в настоящее время приобретает широкие масштабы и на фоне ее распространения в России носит общественно опасный характер, говорится в пояснительной записке к документу. Призывы к отрицанию ВИЧ и отказу от лечения вводят граждан в заблуждение относительно масштабов заболевания и самого факта его существования, повышают смертность в стране, в том числе детскую, считают в Минздраве.

Страницы с призывами к отказу от диагностики и лечения ВИЧ, размещенные в интернете, могут начать блокировать. СМИ, неоднократно нарушившие предписание о запрете, получат предупреждения и могут лишиться лицензии.

В России у более 714 000 человек диагностирован ВИЧ, говорила в ноябре 2018 г. министр здравоохранения Вероника Скворцова. Официально зарегистрированных – более 1 млн человек, оценивал руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский, а незарегистрированных еще минимум 300 000 человек.

В начале апреля Минздрав выступил с похожей инициативой – о запрете призывов к отказу от прививок. Об этом говорилось в письме к депутату Госдумы Леониду Огулю замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой, с которым ознакомился ТАСС. Пакет поправок в российское законодательство, который готовит Минздрав, позволит закрывать для просмотра информацию с призывами к отказу от прививок и введет за нее ответственность.

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Финансы
Новости

Курс доллара США превысил 65 рублей

Ведомости
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Курс доллара США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс доллара США составил 64,81 руб. за $1 в 19.05 мск, евро стоил 72,65 руб. за 1 евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 44,84 коп. до 68,34 руб.

Ослабление рубля происходит, несмотря на рост цен на нефть: стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,08% до $72,31 за баррель.

Бизнес
Новости

«Сибур» отчитался о росте чистой прибыли на 71,5%

Ведомости
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«Сибур» сообщил о росте чистой прибыли в I квартале 2019 г. на 71,5% до 46 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По большей части это связано с переоценкой долговых обязательств в иностранной валюте, сообщает компания.

При суммарном общем долге в 349,9 млрд руб. на конец марта 2018 г. на валютные займы приходится в общей сложности около 80% кредитных средств. Падение курсов доллара и евро в течение I квартала добавило почти 22 млрд руб. к операционной прибыли «Сибура» в отчетном периоде, которая год к году выросла на 2,9% до 34,3 млрд руб.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 9% год к году до 131 млрд руб. EBITDA – на 4% до 44 млрд руб. В долларовом выражении эти показатели снизились на 6% (до $2 млрд) и 10% (до $668 млн) соответственно. Столь значительное расхождение в динамике связано со снижением средней цены на нефть – на 5% год к году – и ослаблением рубля по отношению к доллару на 16%.

Почти две трети EBITDA (64,7%, или $432 млн) «Сибуру» обеспечил сегмент газопереработки и инфраструктуры. Компания существенно увеличила продажи на экспорт сжиженных углеводородных газов и более чем в два раза по сравнению с I кв. 2018 г. экпорт нафты.

EBITDA сегмента олефинов и полиолефинов в долларовом выражении снизилась на $16 млн до $155 млн, но в рублях выросла на 4%. По сравнению с I кварталом прошлого года «Сибур» значительно увеличил продажи полипропилена (на 29,4%) и полиэтилена (на 15,9%) на внутреннем рынке, в том числе сняв эти объемы с экспортного направления. Внутрироссийский спрос на продукцию «Сибура» при этом поддерживали плановые остановки производства у других производителей.

Показатель EBITDA в сегменте пластиков и эластомеров снизился год к году почти на треть до $85 млн. Компания объясняет это кратковременным увеличения доли сырья, закупаемого у сторонних компаний в ходе планового останова собственного производства в Благовещенске, где «Сибур» ведет модернизацию предприятия.

Финансы
Новости

Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде

Ведомости
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Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию. Такая информация появилась в картотеке дел КС. Акционеры банка «Югра» оспаривали конституционность двух российских законов: № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и № 86-ФЗ «О Центральном банке».

ЦБ вправе назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией, если та допускает 30%-ное снижение собственных средств к их максимальной величине, достигнутой за последние 12 месяцев, и одновременно нарушает один из нормативов ЦБ, счел суд. Также ЦБ может возлагать на Агентство по страхованию вкладов полномочия временной администрации и вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов для защиты интересов вкладчиков.

Дело банка «Югра» стало крупнейшим страховым случаем в истории России. ЦБ отозвал лицензию у банка в июле 2017 г. На тот момент кредитная организация занимала 29-е место в банковской системе России. Основным собственником «Югры» являлся бизнесмен Алексей Хотин. Банк привлекал средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества, при этом кредитная организация не создавала резервов на возможные потери. Так объяснил отзыв лицензии регулятор. Обязательства банка перед вкладчиками составили около 173 млрд руб.

Хотин в середине апреля был задержан и отправлен под домашний арест. Против него было возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК). 22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова, сообщил представитель Басманного суда.

Авто
Новости

Чистая прибыль «Соллерса» рухнула в 22 раза

Ведомости
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В 2018 г. группа «Соллерс» получила 46 млн руб. чистой прибыли, что почти в 22 раза меньше результата прошлого года, следует из отчетности компании по МСФО. EBITDA снизилась к позапрошлому году на 85,8% и составила 481 млн руб.

Выручка группы выросла в 2018 г. до 39, 479 млрд руб., что на 10,4% выше значения 2017 г. Чистый долг по сравнению с позапрошлым годом снизился на 50% до 3,7 млрд руб.

Снижение чистой прибыли и EBITDA объясняются значительным сокращением государственных программ по стимулированию спроса, а также ростом цен на металл и, как следствие, на ряд комплектующих. Это оказало существенное влияние на объемы и доходность продаж автомобилей УАЗ, считает первый заместитель генерального директора «Соллерса» Николай Соболев, чьи слова приводятся отчетности.

Совет директоров «Соллерса» рекомендовал компании не выплачивать дивиденды в 2018 г. Такое решение он принимает пятый год подряд.

«Соллерс» – российская автомобильная компания. Она была создана в 2002 г. как ОАО «Северсталь-авто» для управления пакетами акций Ульяновского автомобильного завода и Заволжского моторного завода. У «Соллерса» есть совместные предприятия с лидерами мировой автоиндустрии, такими как Ford, SsangYong и Mazda.

Политика
Новости

Бутина рассказала о попытках ее семьи связаться с экс-зампредом ЦБ Торшиным

Ведомости
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Экс-помощница бывшего первого вице-спикера Совета Федерации и бывшего зампреда ЦБ Александра Торшина Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев тюрьмы, рассказала о попытках ее семьи связаться с Торшиным, передает «Интерфакс». Однако Торшин не пошел на контакт с ее родными.

«Ярлыки я сейчас вешать не хочу и прошу других этого не делать. Я думаю, что его поведению есть объяснение и он бы не бросил меня в такой ситуации», – добавила Бутина. Она отметила, что Торшин продолжает оставаться для нее «дорогим и близким человеком».

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, она должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику. Американские власти указывали, что Бутина действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США». Как утверждает CNN, речь идет о Торшине.

На прошлой неделе суд американского округа Колумбия приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. При этом ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании приговора суда. После того как Бутина отбудет наказание, ее депортируют в Россию. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Что известно о Марии Бутиной

Бизнес
Новости

Убыток «Квадры» вырос в 12 раз

Ведомости
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Генерирующая компания «Квадра» получила за 2018 г. убыток в размере 2,57 млрд руб., следует из отчетности «Квадры» по МСФО. Это в 12 раз больше убытка, который показала компания годом ранее. В пресс-службе «Квадры» «Интерфаксу» сообщили, что в результате переоценки основных средств компанией получен чистый убыток, при этом чистая прибыль «Квадры» без учета переоценки основных средств составила 1,15 млрд руб.

Выручка от продаж составила 51,13 млрд руб., что на 945 млн больше, чем в 2017 г. На продажах тепловой энергии компания выручила в прошлом году 25,42 млрд руб. (рост – 5% к 2017 г.), на продажах электрической энергии – 12,26 млрд руб. (снижение – 5% ), на продажах мощностей – 12,52 млрд руб. (рост – 6%).

Убыток от операционной деятельности снизился с 2,67 млрд до 218,44 млн руб. Совокупные обязательства компании выросли до 32,68 млрд руб. (31,76 млрд руб. в 2017 г.).

«Квадра» является одной из крупных российских территориально-генерирующих компаний, которая была создана в процессе реформирования РАО «ЕЭС России». Она управляет 20 электростанциями, 340 котельными, более чем 5000 км тепловых сетей. Суммарная электрическая мощность компании составляет 2,95 ГВт, суммарная тепловая мощность – 14 560,6 Гкал/ч.

Бизнес
Новости

Баффетт инвестирует $10 млрд в Occidental для сделки с Anadarko

Ведомости
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Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестирует $10 млрд в американскую нефтяную компанию Occidental, чтобы помочь ей купить конкурента Anadarko, сообщает Occidental.

Berkshire Hathaway получит 100 000 привилегированных акций с доходностью 8% годовых, а также гарантию на покупку до 80 млн обыкновенных акций Occidental по цене $62,50 за акцию.

Anadarko 11 апреля заключила соглашение о слиянии с Chevron. Через несколько дней Occidental сообщила о намерении приобрести Anadarko. Она предложила $76 за ее акцию, что выше предложения Chevron – $65 за акцию.

В понедельник, 29 апреля, Anadarko объявила о начале переговоров с Occidental. Компания подчеркнула, что нет никаких гарантий, что они закончатся сделкой или ее условия останутся такими же.

Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. Покупка компании позволит удвоить добычу Chevron на 20%, а Occidental – вдвое.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о скорой отставке посла России в Белоруссии

Ведомости
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Посла России в Белоруссии Михаила Бабича отзывают с должности, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько высокопоставленных источников. Подготовку отставки Бабича изданию подтвердили источники, информированные о ситуации вокруг посла. По их данным, вопрос обсуждается с прошлой недели.

Собеседник в Федеральном собрании также подтвердил «Ведомостям», что Бабича сменят на посту посла России в Белоруссии. «Бабич не посол по складу, он терминатор», – иронизирует собеседник «Ведомостей». Вряд ли он мог задержаться на этой должности долго, добавляет собеседник: «Бабич сыграл как катализатор, чтобы выявить проблемы в двусторонних отношениях, но одновременно создал много конфликтных ситуаций и в России, и в Белоруссии».

Основным кандидатом на этот пост источник «Ведомостей» называет сенатора Дмитрия Мезенцева. Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт не ответила на звонки «Ведомостей».

Бабич был назначен российским послом в Минске в августе 2018 г. На эту работу он перешел с позиции полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Дипломатические источники «Коммерсанта» отметили, что решение направить Бабича послом в Белоруссию принималось в Кремле. Точно так же решается и вопрос его отзыва в Москву. В ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.

В середине апреля МИД Белоруссии обвинил Бабича в разрушении отношений между двумя странами. Белорусский МИД подчеркивал, что отношения между Москвой и Минском долгое время пытались ухудшить некие внешние силы. «Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», – указывалось в заявлении.

Бизнес
Новости

Путин назвал имиджевым ущербом для России ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Ведомости
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Инцидент с попаданием некачественной нефти в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым.

По мнению «Транснефти», некачественная нефть попала в трубопровод, по которому Россия осуществляет транзит в Европу, из-за «мошеннической схемы». Соответствующие материалы переданы в управление ФСБ по Самарской области, рассказал Токарев Путину. «В ближайшее время там уже все будет названо своими именами. Но пока картина выглядит таким образом», – продолжил он. «Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» – ответил Путин.

Белоруссия пожаловалась на поступление загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба» на прошлой неделе. В результате был остановлен транзит в Европу из России по этому нефтепроводу. Минск оценивал объем некачественной нефти в своих нефтепроводах ориентировочно в 1 млн т. «Гомельтранснефть Дружба» (именно она занимается транспортировкой нефти по трубе. – «Ведомости») оценила объем загрязненной нефти в нефтепроводах Белоруссии, России, Польши и Украины примерно в 5 млн т.

Белоруссия ожидает поступления чистой нефти на территорию страны 2 мая после вытеснения некачественной нефти.

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