Правительство выступило против засекречивания всех закупок оборонзаказа
Правительство решило, что засекречивать все закупки гособоронзаказа избыточно, следует из заключения кабинета министров на проект поправок «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с которым ознакомился РБК. По информации издания, законопроект, предложенный председателем комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимиром Гутеневым, будет отправлен на доработку.
Правительство считает необходимым засекретить сведения о тех закупках, которые связаны с выполнением заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, а также с разработкой, производством и поставкой космической техники и объектов космической инфраструктуры, отмечает РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства.
Сейчас исполнители контрактов по гособоронзаказу руководствуются законом «О государственном оборонном заказе», а их подрядчики – законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Этот закон требует публиковать данные о проводимых закупках. «Поэтому, обладая определенным терпением и массивом данных, можно делать очень серьезные выводы», – рассказал изданию Гутенев.