Собянин сменил руководителя столичного департамента ЖКХ

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Власти утвердили правила субсидий для туроператоров на развитие въездного туризма

Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским туроператорам, которые привлекают в страну иностранных туристов. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 30 апреля, следует из материалов портала правовой информации.

Базовый размер субсидии составит 1200 руб. за каждого иностранного туриста, прибывшего в Россию. Он может быть увеличен в зависимости от продолжительности пребывания туриста и категории гостиницы, в которой он решил остановиться, говорится в доработанном тексте постановления. Максимальный размер субсидии, которую может получить туроператор, составит 5 млн руб.

На субсидии из федерального бюджета могут рассчитывать лишь компании, сведения о которых содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров, который работает в сфере въездного туризма не менее двух лет и не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

На субсидии туроператорам по внутреннему и въездному туризму государство выделит в 2019–2021 гг. почти 3,1 млрд руб., на развитие въездного туризма из этой суммы планируется потратить 2,46 млрд руб., передает «Интерфакс».