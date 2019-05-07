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Иран заявил о возможном создании механизма расчетов с Россией в обход санкций США

Иран рассматривает возможность создания финансового механизма для расчетов с Россией и Турцией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, передает «РИА Новости». По его словам, им может стать механизм, подобный INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges).

В 2018 г. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и восстановили санкции против Ирана. Американские власти заявили, что причиной такого решения стало несоблюдение Ираном договоренностей. Другие участники ядерной сделки – Германия, Франция и Великобритания – в ответ на действия США заявили, что намерены сохранить соглашение о ядерной программе Ирана. Для этого они в обход санкций США зарегистрировали платежный механизм INSTEX. Он может быть использован только для торговли продовольствием, медикаментами и другими гуманитарными товарами.

Документы о ядерной сделке с Ираном летом 2015 г. подписали США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Он предусматривал отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны.