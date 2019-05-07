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В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина

Ведомости
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В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Борисова задержали по подозрению в похищении гендиректора завода «Заслон» Александра Горбунова.

По версии следствия, не позднее января 2014 г. неназванный гражданин решил организовать похищение Горбунова «с целью получения от него информации репутационно-делового характера, компрометирующей его», говорится в сообщении пресс-службы судов. В будущем это лицо собиралось использовать полученную информацию в своих интересах, считает следствие. Для похищения была создана организованная группа. Борисов, как участник этой группы, купил форменную одежду сотрудника ГИБДД и устройство со спецсигналами. Он также замаскировал автомобиль ВАЗ-2114 под машину сотрудников ГИБДД, наклеив магнитную ленту, набор букв и установив светосигнальное устройство. Горбунова похитили 3 апреля 2014 г. Борисов совместно с сообщниками после похищения некоторое время незаконно удерживали Горбунова, после вывезли его в подъезд дома по ул. Константиновской в городе Всеволожске, где и оставили. За участие в похищении Борисову заплатили не менее 200 000 руб.

Как отметили в пресс-службе судов, Борисов вину не признает. Он отказался давать показания по делу, ссылаясь на статью 51 Конституции России.

Нападение на Кашина произошло 6 ноября 2010 г., на тот момент он работал в газете «Коммерсантъ». Кашина избили двое мужчин на Пятницкой улице в Москве. По факту нападения было возбуждено дело по статье «покушение на убийство группой лиц». Следствие считает, что причиной нападения была профессиональная деятельность журналиста. 7 августа того же года Кашин сообщил: «Мое дело раскрыто. Имена исполнителей известны, двое из троих арестованы».

В сентябре 2015 г. Кашин связал нападение с его высказываниями в адрес Андрея Турчака, занимавшего на тот момент пост губернатора Псковской области. Сам Турчак опровергал причастность к нападению, а заявление журналиста назвал провокацией. Кашин утверждал, что исполнителями нападения на него были начальник безопасности петербургского «Механического завода» Данила Веселов и двое его подчиненных – Вячеслав Борисов и Михаил Кавтаскин. Летом прошлого года Веселова и Кавтаскина за похищение Горбунова суд приговорил к шести годам тюрьмы каждого, Борисов был объявлен в розыск.

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Политика
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Минтруд составил график выходных дней в 2020 году

Ведомости
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Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4-5 января предлагается перенести на 4-5 мая, что позволит населению отдыхать в майские праздники с 1 по 5 число. Несмотря на перенос, 4 и 5 января будут нерабочими днями, так как попадают на субботу и воскресенье.

Таким образом, новогодние праздники в 2020 г. продлятся с 1 по 8 января. Также выходными будут 22-24 февраля, 7-9 марта, 9-11 мая, 12-14 июня и 4 ноября, отмечается в пояснительной записке к документу. 

Минтруд ежегодно готовит предложения о переносе праздничных выходных дней. После общественной экспертизы документ должна утвердить трехсторонняя комиссия правительства и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Политика
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Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего в «Шереметьево» самолета

Ведомости
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Министр транспорта Евгений Дитрих попросит президента наградить бортпроводников «Аэрофлота» за спасение людей во время катастрофы самолета SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорте «Шереметьево», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы Минтранса.

Погибшего при спасении пассажиров стюарда Максима Моисеева Дитрих предложил посмертно представить к ордену Мужества. Бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель министр хочет наградить за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении пассажиров. К каким именно наградам предлагается представить девушек, в Минтрансе не уточнили, вероятно, речь идет о медалях «За спасение погибавших», отмечает РБК.

Ранее источник ТАСС говорил, что Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера, чтобы спасти пассажиров. Один из пассажиров SSJ100 Олег Молчанов рассказал «Медузе», что бортпроводники во время эвакуации «делали все на грани возможного, чтобы вытащить людей». 

Катастрофа с самолетом SSJ100 «Аэрофлота», вылетевшим из Москвы в Мурманск, произошла вечером 5 мая. По словам членов экипажа, через несколько минут после взлета в воздушное судно попала молния, поэтому было принято решение вернуться в аэропорт вылета - «Шереметьево». Однако при посадке у самолета подломились стойки шасси, и он загорелся. В результате погиб 41 человек, в том числе стюард Моисеев. Всего на борту было 78 пассажиров и членов экипажа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Доминирующей версией в расследовании авиакатастрофы источники «Коммерсанта» назвали ошибки пилотов.

Политика
Новости

Медведев переназначил Кузьминова ректором ВШЭ

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев переназначил ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова на новый пятилетний срок, сообщает пресс-служба правительства. Кузьминов напомнил, что правительство плотно работает с возглавляемым им университетом, и рассказал Медведеву о развитии вуза.

По его словам, к 2018 г. ВШЭ превратилась из социально-экономического вуза, которым была в 2010 г., в классический университет. «Мы развились, причем не просто развились, а стали одним из лидеров в математике», – отметил ректор.

Медведев признался, что для него такие результаты стали неожиданностью. «Я тоже долгое время смотрел на "вышку" как на классический, гуманитарный, социально-экономический университет, и тут я смотрю, что ваши [студенты] участвуют в олимпиадах по программированию, по математике и достигают очень хороших результатов», – рассказал премьер.

Кузьминов занимает пост ректора ВШЭ с момента основания вуза в 1992 г. В 2014 г. Кузьминов был избран депутатом Мосгордумы VI созыва. Согласно декларации, за 2018 г. он заработал свыше 53 млн руб., увеличив доход почти вдвое по сравнению с 2017 г. Пресс-служба ВШЭ поясняла, что доход Кузьминова вырос благодаря его работе в советах директоров отдельных акционерных обществ, в которые до прошлого года он не входил. В частности, речь идет о Трубной металлургической компании.

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Бизнес
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Трое сотрудников завода «Уралхима» арестованы по делу о взрыве

Ведомости
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По ходатайству следователей суд арестовал трех сотрудников химического завода «Азот» (входит в «Уралхим»), где 6 мая произошел взрыв и погибли люди, говорится в сообщении Следственного комитета по Пермскому краю. Подозреваемыми по делу являются технолог и два начальника смены. Их имена ведомство не раскрывает. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, уточняет СКР.

Взрыв случился в цехе по производству аммиака в ходе ремонтных работ. В результате взрыва три человека погибли и один получил ранения. Горение было ликвидировано, технологический процесс остановлен не был. Региональное МЧС сообщило, что угрозы экологии и населению города Березняки, где находится завод, нет.

В связи с гибелью рабочих Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.

«Азот» входит в объединенную химическую компанию «Уралхим». На предприятии производят аммиак, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли и аммиачную селитру.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития прогнозирует снижение годовой инфляции до 5% в мае

Ведомости
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Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам мая инфляция сохранится на уровне 0,3%, а в годовом исчислении снизится до 5,0–5,1%, говорится в материалах министерства. В апреле рост цен составил 0,29%, в годовом выражении снизился до 5,17%, посчитало Минэкономразвития.

Итоговые апрельские показатели оказались чуть ниже прогнозов, которые ранее давало министерство.

Пик инфляции в России пришелся на февраль – март 2019 г., ранее сообщал Росстат. В феврале цены выросли на 0,4%, в марте – на 0,3%, годовые значения инфляции составили в 5,3% и 5,2% соответственно.

Минэкономразвития ранее заявляло, что темпы роста цен после пиковых начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года могут опуститься до 4,3%.

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Авто
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Прокуратура Штутгарта оштрафовала Porsche на 535 млн евро из-за дизельгейта

Ведомости
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Прокуратура Штутгарта оштрафовала Porsche, входящий в Volkswagen, на 535 млн евро за нарушения, связанные с дизельгейтом, передает Reuters. В ходе начатой ранее проверки прокуроры пришли к выводу, что конструкторский отдел производителя люксовых автомобилей пренебрег юридическими обязательствами и допустил ряд нарушений, которые в конечном итоге привели к продаже дизельных автомобилей с чрезмерным уровнем загрязнения окружающей среды. Речь идет о машинах с двигателями V6 и V8.

Porsche не стал обжаловать решение суда. Штраф не препятствует продолжению судебного разбирательства против отдельных сотрудников концерна, отметили в прокуратуре.

В июне прошлого года прокуратура Брауншвейга оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро за манипуляции с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. В октябре того же года прокуратура Мюнхена выписала штраф в размере 800 млн евро компании Audi.

В 2015 г. власти США обвинили Volkswagen в установке на выпускаемые автомобили программного обеспечения (ПО), занижающего показатели выбросов вредных веществ. На сегодняшний день сумма штрафов, выписанных Volkswagen и ее дочерним компаниям в США и странах Европы, превысила 30 млрд евро. С 2007 по 2015 г. Volkswagen, Audi и Porsche продали около 10,7 млн автомобилей с проблемным ПО. Ранее Volkswagen Group согласилась с предъявленными обвинениями и заявила о готовности выплатить необходимые компенсации владельцам автомобилей и дилерам. Группа также сообщила о готовности выкупить 500 000 своих автомобилей, выпущенных с нарушениями.

Как каялись автопроизводители

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Политика
Новости

Иран заявил о возможном создании механизма расчетов с Россией в обход санкций США

Ведомости
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Иран рассматривает возможность создания финансового механизма для расчетов с Россией и Турцией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, передает «РИА Новости». По его словам, им может стать механизм, подобный INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges).

В 2018 г. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и восстановили санкции против Ирана. Американские власти заявили, что причиной такого решения стало несоблюдение Ираном договоренностей. Другие участники ядерной сделки – Германия, Франция и Великобритания – в ответ на действия США заявили, что намерены сохранить соглашение о ядерной программе Ирана. Для этого они в обход санкций США зарегистрировали платежный механизм INSTEX. Он может быть использован только для торговли продовольствием, медикаментами и другими гуманитарными товарами.

Документы о ядерной сделке с Ираном летом 2015 г. подписали США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Он предусматривал отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны.

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Бизнес
Новости

СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию). В сообщении ведомства говорится, что загрязнение системы произошло из-за попытки скрыть хищения нефти, совершаемые с августа 2018 г. по апрель 2019 г.

Белоруссия пожаловалась на резкое ухудшение качества российской смеси Urals 19 апреля. России пришлось ограничить ее экспорт в Европу. «Транснефть» заявляла, что загрязнение нефти произошло в результате мошеннической схемы. Было возбуждено уголовное дело. 7 мая министр энергетики Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по этому делу.

СКР уточнил, что были задержаны, а затем арестованы гендиректор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай, заместитель гендиректора этой компании Рустам Хуснутдинов, гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев, заместитель директора «Магистрали» Сергей Баландин. Еще два подозреваемых, имена которых не называются, объявлены в розыск.

По версии следователей, фигуранты в составе преступного сообщества похитили нефть на сумму свыше 1 млн руб. Чтобы скрыть это, они поставили в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района «грязную» нефть. Позже эта нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. «В результате чего 8 резервуаров парка «Лопатино» были приведены в непригодное для эксплуатации состояние», – говорится в сообщении.

Бизнес
Новости

Совет директоров Anadarko одобрил предложение Occidental о покупке компании

Ведомости
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Совет директоров американского производителя сланцевой нефти – компании Anadarko – одобрил ее продажу нефтегазовой компании Occidental, говорится в сообщении Anadarko. Соглашение о слиянии компании с концерном Chevron может быть расторгнуто.

Occidental 5 мая предложила заплатить за каждую обыкновенную акцию Anadarko по $59 наличными и 0,2934 обыкновенных акций Occidental, отмечается в сообщении Anadarko. Общую сумму сделки FT оценил в $55 млрд. В течение четырех дней Chevron, с которым у Anadarko подписано соглашение о слиянии, имеет право направить производителю сланцевой нефти новое предложение. Если сделка между Chevron и Anadarko не состоится, Anadarko будет обязана выплатить концерну $1 млрд по условиям соглашения.

В середине апреля Anadarko объявила о продаже своего бизнеса концерну Chevron за $33 млрд. Однако в конце апреля Anadarko начала переговоры с компанией Occidental, которая была готова предложить $38 млрд, сообщил Reuters. Occidental 30 апреля сообщила, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестирует $10 млрд, чтобы помочь ей купить Anadarko.

Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. В 2018 г. добыча компании превысила 242 млн баррелей (33 млн т). Покупка актива могла бы удвоить добычу Occidental и довести ее до 1,4 млн баррелей в день. Добычу Chevron сделка могла бы увеличить на 20%. В прошлом году Chevron добыла 1,1 млрд баррелей (150 млн т).

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Бизнес
Новости

Суд назвал имена арестованных по делу о загрязнении трубопровода «Дружба»

Ведомости
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По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) были арестованы четыре человека: Баландин Сергей Владимирович, Балабай Светлана Николаевна, Хуснутдинов Рустам Юнусович и Жоголев Владимир Александрович. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Самарского районного суда. Фигуранты заключены под стражу до 29 июня.

Им вменяется ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору), уточняет агентство. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», Балабай является гендиректором компании «Нефтеперевалка», Жоголев – гендиректором «Петронефть актив». Трое фигурантов уже обжаловали свой арест.

Ранее об арестах по этому делу сообщил министр энергетики Александр Новак. Он рассказал, что по факту загрязнения нефти следователи завели дело по статьям 158 Уголовного кодекса (кража), 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). По итогам проверки было определено, что источник загрязнения – узел Лопатино в Самарской области. По словам Новака, следователи выявили группу компаний, осуществивших «незаконную деятельность и сдачу некондиционной нефти с использованием свверхнормативного количества хлорорганических соединений».

«Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества российской смеси Urals 19 апреля. России пришлось ограничить ее экспорт в Европу. «Транснефть» утверждает, что загрязнение нефти произошло в результате мошеннической схемы. Проблему обсудили президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин. «Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования (на уровне «Транснефти». – «Ведомости»), я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб», – обещал Путин.

Экономика
Новости

Минэкономразвития: рубль стал лидером роста среди валют развивающихся стран

Ведомости
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Рубль вырос на 7,3% по отношению к доллару США с начала года и стал лидером по темпам роста среди валют развивающихся стран, говорится в подготовленном Минэкономразвития докладе «Картина экономики».

К середине апреля курс закрепился на уровне 64–65 руб. за доллар против 69 руб. за доллар в конце декабря, отмечает министерство. При этом темпы роста китайского юаня, мексиканского песо и южноафриканского ранда оказались в пределах 4%, бразильский реал ослаб на 1,2%, а валюты Аргентины и Турции потеряли к доллару 17,4% и 12,8% соответственно.

Минэкономразвития считает, что поддержку рублю оказало решение США о снятии санкций с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Его укреплению также способствовало то, что в феврале международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного до нижней ступени инвестиционного уровня. Это привело к восстановлению интереса международных инвесторов к российскому госдолгу: вложения нерезидентов в российские ОФЗ за январь – март 2019 г. увеличились на 256 млрд руб.

США сняли санкции с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» в январе после того, как бизнесмен Олег Дерипаска снизил свою долю ниже контрольной в этих компаниях. Ограничения в их отношении действовали с апреля 2018 г.

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