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В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина

В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Борисова задержали по подозрению в похищении гендиректора завода «Заслон» Александра Горбунова.

По версии следствия, не позднее января 2014 г. неназванный гражданин решил организовать похищение Горбунова «с целью получения от него информации репутационно-делового характера, компрометирующей его», говорится в сообщении пресс-службы судов. В будущем это лицо собиралось использовать полученную информацию в своих интересах, считает следствие. Для похищения была создана организованная группа. Борисов, как участник этой группы, купил форменную одежду сотрудника ГИБДД и устройство со спецсигналами. Он также замаскировал автомобиль ВАЗ-2114 под машину сотрудников ГИБДД, наклеив магнитную ленту, набор букв и установив светосигнальное устройство. Горбунова похитили 3 апреля 2014 г. Борисов совместно с сообщниками после похищения некоторое время незаконно удерживали Горбунова, после вывезли его в подъезд дома по ул. Константиновской в городе Всеволожске, где и оставили. За участие в похищении Борисову заплатили не менее 200 000 руб.

Как отметили в пресс-службе судов, Борисов вину не признает. Он отказался давать показания по делу, ссылаясь на статью 51 Конституции России.

Нападение на Кашина произошло 6 ноября 2010 г., на тот момент он работал в газете «Коммерсантъ». Кашина избили двое мужчин на Пятницкой улице в Москве. По факту нападения было возбуждено дело по статье «покушение на убийство группой лиц». Следствие считает, что причиной нападения была профессиональная деятельность журналиста. 7 августа того же года Кашин сообщил: «Мое дело раскрыто. Имена исполнителей известны, двое из троих арестованы».

В сентябре 2015 г. Кашин связал нападение с его высказываниями в адрес Андрея Турчака, занимавшего на тот момент пост губернатора Псковской области. Сам Турчак опровергал причастность к нападению, а заявление журналиста назвал провокацией. Кашин утверждал, что исполнителями нападения на него были начальник безопасности петербургского «Механического завода» Данила Веселов и двое его подчиненных – Вячеслав Борисов и Михаил Кавтаскин. Летом прошлого года Веселова и Кавтаскина за похищение Горбунова суд приговорил к шести годам тюрьмы каждого, Борисов был объявлен в розыск.