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«Шереметьево» опубликовало хронологию действий спасателей после аварийной посадки SS100

Пресс-служба «Шереметьево» обнародовала хронологию действий аварийно-спасательной команды аэропорта после аварийной посадки пассажирского самолета SS100. Командир воздушного судна, на борту которого были 73 пассажира, принял решение вернуться в аэропорт вылета через 10 минут после взлета – в 18.12 мск. Он сообщил диспетчеру аэропорта, что произошла потеря радиосвязи и автоматического управления самолетом.

Самолет заходил на посадку в штатном режиме, говорится в сообщении аэропорта. Именно поэтому пожарные расчеты не выехали заранее и не ожидали самолет вдоль полосы, заявил «Ведомостям» человек, близкий к «Шереметьево». В 18.30 мск во время посадки на полосу самолет загорелся. Тревога была объявлена через минуту после возгорания. Эвакуация пассажиров проводилась силами экипажа. Спасатели вошли в горящий борт в 18.35 мск. Самолет был потушен за 18 минут, отмечается в пресс-релизе. «Пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия через 1 минуту с опережением государственных нормативных требований», – уточняется в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 26 спасателей на шести аэродромных пожарных автомобилях, к самолету подъехали четыре кареты скорой помощи. Правовая и профессиональная оценка деятельности лиц, причастных к ЧП, будет дана Следственным комитетом и Межгосударственным авиационным комитетом, отмечается в сообщении.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку вечером 5 мая. Пилоты лайнера через 10 минут после взлета сообщили диспетчерам «Шереметьево» о возвращении из-за технических неполадок. При посадке самолет загорелся. Жертвами пожара стал 41 человек. СКР и МАК по факту произошедшего проводят расследование.

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