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«Аэрофлот» начал выплачивать компенсации пострадавшим пассажирам

Авиакомпания «Аэрофлот» начала выплачивать первые компенсаций пассажирам, попавшим в авиакатастрофу в «Шереметьево», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Компенсации уже перечислены четверым находящимся в больнице пассажирам и еще одному не пострадавшему пассажиру», — отметил собеседник издания.

Правление «Аэрофлота» решило выплатить по 5 млн руб. за каждого погибшего в авиакатастрофе в «Шереметьево». Также по 1 млн руб. получат пассажиры рейса Москва — Мурманск, которым не потребовалась госпитализация и по 2 млн руб. — те, кто попал в больницы 5 мая.

Пострадавшие и семьи погибших в авиакатастрофе также могут рассчитывать на страховые выплаты и материальную помощь от регионов. Для выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим из бюджета Мурманской области выделили 27 млн руб. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие по 500 000 руб. Также помощь будет выделена из бюджета Московской области: семьям погибших жителей Подмосковья выплатят по 2 млн руб., пострадавшие жители области получат по 500 000 руб. Семьям погибших из других регионов власти Подмосковья обещали направить по 1 млн руб., пострадавшим – по 500 000 руб. Как сообщала пресс-служба министерства труда России, семьям всех погибших положены страховые выплатят по 1 млн руб., компенсации раненным будут установлены в индивидуальном порядке.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая, но был вынужден вернуться в «Шереметьево». По словам членов экипажа, через 10 минут после вылета произошла потеря радиосвязи и автоматического управления самолетом из-за попадания в него молнии. Воздушное судно совершило жесткую посадку и загорелось. Жертвами пожара стал 41 человек. СКР проводит расследование инцидента.