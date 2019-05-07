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«Аэрофлот» начал выплачивать компенсации пострадавшим пассажирам

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Авиакомпания «Аэрофлот» начала выплачивать первые компенсаций пассажирам, попавшим в авиакатастрофу в «Шереметьево», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Компенсации уже перечислены четверым находящимся в больнице пассажирам и еще одному не пострадавшему пассажиру», — отметил собеседник издания.

Правление «Аэрофлота» решило выплатить по 5 млн руб. за каждого погибшего в авиакатастрофе в «Шереметьево». Также по 1 млн руб. получат пассажиры рейса Москва — Мурманск, которым не потребовалась госпитализация и по 2 млн руб. — те, кто попал в больницы 5 мая.

Пострадавшие и семьи погибших в авиакатастрофе также могут рассчитывать на страховые выплаты и материальную помощь от регионов. Для выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим из бюджета Мурманской области выделили 27 млн руб. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие по 500 000 руб. Также помощь будет выделена из бюджета Московской области: семьям погибших жителей Подмосковья выплатят по 2 млн руб., пострадавшие жители области получат по 500 000 руб. Семьям погибших из других регионов власти Подмосковья обещали направить по 1 млн руб., пострадавшим – по 500 000 руб. Как сообщала пресс-служба министерства труда России, семьям всех погибших положены страховые выплатят по 1 млн руб., компенсации раненным будут установлены в индивидуальном порядке.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая, но был вынужден вернуться в «Шереметьево». По словам членов экипажа, через 10 минут после вылета произошла потеря радиосвязи и автоматического управления самолетом из-за попадания в него молнии. Воздушное судно совершило жесткую посадку и загорелось. Жертвами пожара стал 41 человек. СКР проводит расследование инцидента.

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Финансы
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Долг АСВ по кредитам на оздоровление банков за год снизился на 147 млрд рублей

Ведомости
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Остаток задолженности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед Центробанком по кредитам, предоставленным санируемым банкам, составил 1,08 трлн руб. на конец 2018 г. и 1,22 трлн руб. на конец предыдущего года, уменьшившись, таким образом, на 146,6 млрд руб. Такая информация содержится в отчете регулятора.

Суммарная задолженность АСВ перед регулятором по кредитам на мероприятия по предупреждению банкротства кредитных организаций и обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов и финансирования выплат возмещения по вкладам на конец прошлого года составила 1,88 трлн руб. Годом ранее этот показатель был 2,05 трлн руб. Меры по предупреждению банкротства с участием АСВ на начало 2018 г. проводились в отношении 26 банков.

АСВ планирует вернуть кредиты ЦБ к 2020 г.

По итогам 2018 г. ЦБ получил 434,6 млрд руб. убытка. Годом ранее убыток регулятора составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток ЦБ за последние 20 лет. В 1998 г. убыток был на порядок меньше – 27,8 млрд руб.

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Технологии
Новости

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Ведомости
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Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон. По данным издания, «Аватар-2» появится в кинотеатрах на год позже запланированного – 17 декабря 2021 г. Также изменены даты премьер последующих частей фильма: «Аватар-3» будет выпущен в декабре 2023 г., на два года позже запланированного срока, «Аватар-4» – в 2025 г. вместо 2024 г. Пятая часть фильма выйдет в декабре 2027 г.

Перенос премьер журнал связал с глобальными переменами в холдинге 21st Century Fox, чьи активы приобрел Walt Disney, отмечает издание. Сделка закрылась в марте 2019 г. Ее сумма составила $71,3 млрд.

Фильм «Аватар» вышел в 2009 г. Над его созданием Кэмерон (в числе его режиссерских работ «Титаник», «Терминатор») работал с 1994 г. Бюджет фильма составил $237 млн. Кассовые сборы фильма во всем мире превысили $2,78 млрд. По данным Бюллетеня кинопрокатчиков, фильм посмотрело более 14 000 зрителей в России, кассовые сборы в России и СНГ (без Украины) составили 3,6 млрд руб., что стало абсолютным рекордом для отечественного кинопроката.

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«Шереметьево» опубликовало хронологию действий спасателей после аварийной посадки SS100

Ведомости
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Пресс-служба «Шереметьево» обнародовала хронологию действий аварийно-спасательной команды аэропорта после аварийной посадки пассажирского самолета SS100. Командир воздушного судна, на борту которого были 73 пассажира, принял решение вернуться в аэропорт вылета через 10 минут после взлета – в 18.12 мск. Он сообщил диспетчеру аэропорта, что произошла потеря радиосвязи и автоматического управления самолетом.

Самолет заходил на посадку в штатном режиме, говорится в сообщении аэропорта. Именно поэтому пожарные расчеты не выехали заранее и не ожидали самолет вдоль полосы, заявил «Ведомостям» человек, близкий к «Шереметьево». В 18.30 мск во время посадки на полосу самолет загорелся. Тревога была объявлена через минуту после возгорания. Эвакуация пассажиров проводилась силами экипажа. Спасатели вошли в горящий борт в 18.35 мск. Самолет был потушен за 18 минут, отмечается в пресс-релизе. «Пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия через 1 минуту с опережением государственных нормативных требований», – уточняется в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 26 спасателей на шести аэродромных пожарных автомобилях, к самолету подъехали четыре кареты скорой помощи. Правовая и профессиональная оценка деятельности лиц, причастных к ЧП, будет дана Следственным комитетом и Межгосударственным авиационным комитетом, отмечается в сообщении.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку вечером 5 мая. Пилоты лайнера через 10 минут после взлета сообщили диспетчерам «Шереметьево» о возвращении из-за технических неполадок. При посадке самолет загорелся. Жертвами пожара стал 41 человек. СКР и МАК по факту произошедшего проводят расследование.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Финансы
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ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Ведомости
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Центробанк России в 2018 г. получил 434,6 млрд руб. убытка, говорится в годовом отчете регулятора. Процентные доходы ЦБ в отчетном периоде увеличились на 218,2% до 361,7 млрд руб. Активы регулятора увеличились до 39,4 млрд руб. против 30,8 млрд руб. в 2017 г.

По итогам 2018 г. регулятор получил от Сбербанка 135,5 млрд руб. в виде дивидендов. Доход, полученный от участия в капиталах банков и иных организаций, составил 137,7 млрд руб. против 70,9 млрд руб. годом ранее. В прошлом году регулятор запретил осуществлять деятельность 17 банкам, 288 кредитных организаций были оштрафованы. Сотрудники ЦБ в отчетном периоде возбудили 23 458 дел об административных правонарушениях.

Помимо этого численность сотрудников ЦБ сократилась на 5000 человек (9%) до 50 600 человек. В соответствии с программой оптимизации сети учреждений ЦБ продолжается ликвидация расчетно-кассовых центров. Была реорганизована система безопасности: на базе упраздненного управления безопасности и защиты информации были созданы департамент информационной безопасности и департамент безопасности ЦБ. Для повышения квалификации персонала регулятор создал Университет Банка России.

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет. В 1998 г. убыток был на порядок меньше – 27,8 млрд руб.

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Политика
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Суд смягчил наказание блогеру Соколовскому за «ловлю покемонов» в храме

Ведомости
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга смягчил наказание для блогера Руслана Соколовского, который получил условный срок за «ловлю покемонов» в храме Екатеринбурга, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. С Соколовского сняли статью об экстремизме из-за ее частичной декриминализации по ходатайству следствия.

Изначально Соколовский был приговорен к трем с половиной годам условно. Позже срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно. С учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, Соколовский его уже отбыл.

Летом 2016 г. Соколовский выложил в интернет видеоролик, на котором играл в Pokemon Go в церкви. В мае 2017 г. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 3,5 года условно. Блогер был признан виновным в возбуждении вражды (ч. 1 ст. 282 УК), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и незаконном обороте специальных технических средств – ручки с видеокамерой (ст. 138.1 УК). Летом 2017 г. суд уже смягчал Соколовскому наказание до лишения свободы на два года три месяца условно.

Игра Pokemon Go была выпущена компанией Niantic в 2016 г. В том же году число пользователей Pokemon Go начало стремительно расти. По состоянию на 2019 г. ее скачали более 800 млн раз. Игрокам предлагалось выйти на улицу и поймать как можно больше покемонов, которые находились в самых различных локациях.

Чем запомнятся 10 лет патриаршества Кирилла

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Политика
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Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году

Ведомости
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Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число. Несмотря на перенос, 4 и 5 января будут нерабочими днями, так как попадают на субботу и воскресенье.

Таким образом, новогодние праздники в 2020 г. продлятся с 1 по 8 января (30 и 31 декабря 2019 г. – рабочие дни). Также выходными будут 22–24 февраля, 7–9 марта, 1–5 и 9–11 мая, 12–14 июня и 4 ноября, отмечается в пояснительной записке к документу.

Минтруд ежегодно готовит предложения о переносе праздничных выходных дней. После общественной экспертизы документ должна утвердить трехсторонняя комиссия правительства и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика
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Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего в «Шереметьево» самолета

Ведомости
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Министр транспорта Евгений Дитрих попросит президента наградить бортпроводников «Аэрофлота» за спасение людей во время катастрофы самолета SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорте «Шереметьево», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы Минтранса.

Погибшего при спасении пассажиров стюарда Максима Моисеева Дитрих предложил посмертно представить к ордену Мужества. Бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель министр хочет наградить за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении пассажиров. К каким именно наградам предлагается представить девушек, в Минтрансе не уточнили, вероятно, речь идет о медалях «За спасение погибавших», отмечает РБК.

Ранее источник ТАСС говорил, что Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера, чтобы спасти пассажиров. Один из пассажиров SSJ100 Олег Молчанов рассказал «Медузе», что бортпроводники во время эвакуации «делали все на грани возможного, чтобы вытащить людей».

Катастрофа с самолетом SSJ100 «Аэрофлота», вылетевшим из Москвы в Мурманск, произошла вечером 5 мая. По словам членов экипажа, через несколько минут после взлета в воздушное судно попала молния, поэтому было принято решение вернуться в аэропорт вылета – «Шереметьево». Однако при посадке у самолета подломились стойки шасси и он загорелся. В результате погиб 41 человек, в том числе стюард Моисеев. Всего на борту было 78 пассажиров и членов экипажа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Доминирующей версией в расследовании авиакатастрофы источники «Коммерсанта» назвали ошибки пилотов.

Политика
Новости

Медведев переназначил Кузьминова ректором ВШЭ

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев переназначил ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова на новый пятилетний срок, сообщает пресс-служба правительства. Кузьминов напомнил, что правительство плотно работает с возглавляемым им университетом, и рассказал Медведеву о развитии вуза.

По его словам, к 2018 г. ВШЭ превратилась из социально-экономического вуза, которым была в 2010 г., в классический университет. «Мы развились, причем не просто развились, а стали одним из лидеров в математике», – отметил ректор.

Медведев признался, что для него такие результаты стали неожиданностью. «Я тоже долгое время смотрел на "вышку" как на классический, гуманитарный, социально-экономический университет, и тут я смотрю, что ваши [студенты] участвуют в олимпиадах по программированию, по математике и достигают очень хороших результатов», – рассказал премьер.

Кузьминов занимает пост ректора ВШЭ с момента основания вуза в 1992 г. В 2014 г. Кузьминов был избран депутатом Мосгордумы VI созыва. Согласно декларации, за 2018 г. он заработал свыше 53 млн руб., увеличив доход почти вдвое по сравнению с 2017 г. Пресс-служба ВШЭ поясняла, что доход Кузьминова вырос благодаря его работе в советах директоров отдельных акционерных обществ, в которые до прошлого года он не входил. В частности, речь идет о Трубной металлургической компании.

Политика
Новости

В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина

Ведомости
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В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Борисова задержали по подозрению в похищении гендиректора завода «Заслон» Александра Горбунова.

По версии следствия, не позднее января 2014 г. неназванный гражданин решил организовать похищение Горбунова «с целью получения от него информации репутационно-делового характера, компрометирующей его», говорится в сообщении пресс-службы судов. В будущем это лицо собиралось использовать полученную информацию в своих интересах, считает следствие. Для похищения была создана организованная группа. Борисов, как участник этой группы, купил форменную одежду сотрудника ГИБДД и устройство со спецсигналами. Он также замаскировал автомобиль ВАЗ-2114 под машину сотрудников ГИБДД, наклеив магнитную ленту, набор букв и установив светосигнальное устройство. Горбунова похитили 3 апреля 2014 г. Борисов совместно с сообщниками после похищения некоторое время незаконно удерживали Горбунова, после вывезли его в подъезд дома по ул. Константиновской в городе Всеволожске, где и оставили. За участие в похищении Борисову заплатили не менее 200 000 руб.

Как отметили в пресс-службе судов, Борисов вину не признает. Он отказался давать показания по делу, ссылаясь на статью 51 Конституции России.

Нападение на Кашина произошло 6 ноября 2010 г., на тот момент он работал в газете «Коммерсантъ». Кашина избили двое мужчин на Пятницкой улице в Москве. По факту нападения было возбуждено дело по статье «покушение на убийство группой лиц». Следствие считает, что причиной нападения была профессиональная деятельность журналиста. 7 августа того же года Кашин сообщил: «Мое дело раскрыто. Имена исполнителей известны, двое из троих арестованы».

В сентябре 2015 г. Кашин связал нападение с его высказываниями в адрес Андрея Турчака, занимавшего на тот момент пост губернатора Псковской области. Сам Турчак опровергал причастность к нападению, а заявление журналиста назвал провокацией. Кашин утверждал, что исполнителями нападения на него были начальник безопасности петербургского «Механического завода» Данила Веселов и двое его подчиненных – Вячеслав Борисов и Михаил Кавтаскин. Летом прошлого года Веселова и Кавтаскина за похищение Горбунова суд приговорил к шести годам тюрьмы каждого, Борисов был объявлен в розыск.

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Бизнес
Новости

Трое сотрудников завода «Уралхима» арестованы по делу о взрыве

Ведомости
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По ходатайству следователей суд арестовал трех сотрудников химического завода «Азот» (входит в «Уралхим»), где 6 мая произошел взрыв и погибли люди, говорится в сообщении Следственного комитета по Пермскому краю. Подозреваемыми по делу являются технолог и два начальника смены. Их имена ведомство не раскрывает. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, уточняет СКР.

Взрыв случился в цехе по производству аммиака в ходе ремонтных работ. В результате взрыва три человека погибли и один получил ранения. Горение было ликвидировано, технологический процесс остановлен не был. Региональное МЧС сообщило, что угрозы экологии и населению города Березняки, где находится завод, нет.

В связи с гибелью рабочих Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.

«Азот» входит в объединенную химическую компанию «Уралхим». На предприятии производят аммиак, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли и аммиачную селитру.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития прогнозирует снижение годовой инфляции до 5% в мае

Ведомости
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Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам мая инфляция сохранится на уровне 0,3%, а в годовом исчислении снизится до 5,0–5,1%, говорится в материалах министерства. В апреле рост цен составил 0,29%, в годовом выражении снизился до 5,17%, посчитало Минэкономразвития.

Итоговые апрельские показатели оказались чуть ниже прогнозов, которые ранее давало министерство.

Пик инфляции в России пришелся на февраль – март 2019 г., ранее сообщал Росстат. В феврале цены выросли на 0,4%, в марте – на 0,3%, годовые значения инфляции составили в 5,3% и 5,2% соответственно.

Минэкономразвития ранее заявляло, что темпы роста цен после пиковых начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года могут опуститься до 4,3%.

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