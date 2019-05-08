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Пассажиров рейса SSJ100 «Аэрофлота» из Ростова пересадили на другие самолеты

В аэропорту «Платов» по техническим причинам задержали самолет «Аэрофлота», который должен был лететь из Ростова-на-Дону в Москву, сообщили ТАСС в среду, 8 мая, в пресс-службе аэропорта. Пассажиров пересадили на другие рейсы.

По информации источника агентства в экстренных службах региона, рейс должен был выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100, но в нем заело педаль. Об отмене рейса из-за неисправности на SSJ100 также рассказал источник «Интерфакса».

Согласно расписанию на сайте аэропорта, самолет SSJ100 «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву в 5:40. Однако в онлайн-табло «Платова» информации о его отправлении нет.

Кроме того, в среду из аэропорта «Шереметьево», по данным онлайн-табло, с задержкой вылетели шесть самолетов SSJ100 «Аэрофлота». Рейс Москва – Минск задержали практически на четыре часа. Заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе, которая должна была лететь этим рейсом, написала в Facebook, что причиной стали технические неполадки. «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию.

Вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск. В результате погиб 41 человек. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

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