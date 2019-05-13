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«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В главном военном следственном управлении Следственного комитета газете подтвердили, что он находится под следствием.

Наумова арестовали из-за показаний бывших руководителей строительной компании «УК «Инвест-Виктория» Михаила Лягина и Андрея Симонова. С их компанией ФСБ заключила в 2011–2012 гг. два договора на 611 млн и 600 млн руб. на строительство второй и третьей очередей жилого квартала в Сочи для своих сотрудников. Застройщики похитили у ФСБ 391,6 млн руб., полученных в виде авансов. Лягин и Симонов были приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничество и отмывание похищенного.

Отбывая наказание, Лягин и Симонов рассказали, что передали Наумову взятки на общую сумму 7,4 млн руб. за покровительство в период строительства домов в Сочи. Их показания подтвердил полковник запаса Сергей Совертокин – бывший директор ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ, которое заключило договоры с «УК «Инвест-Виктория». Сироткин также осужден на четыре года лишения свободы по делу о сочинских домах.

После проверки показаний Наумов был задержан, а затем арестован 235-м гарнизонным военным судом. По словам источника «Коммерсанта» в силовых структурах, сейчас идет проверка еще нескольких бывших и действующих сотрудников УКС ФСБ.