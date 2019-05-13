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Следствие идентифицировало почти всех погибших в катастрофе SSJ100

Следствие провело молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших при жесткой посадке самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в «Шереметьево». Их личности установлены, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). «Работа по идентификации еще одного погибшего – гражданина США – будет завершена в ближайшее время», – отмечается в пресс-релизе.

Следователи уже допросили пострадавших, а также сотрудников «Шереметьево» и «Аэрофлота». У различных служб аэропорта и авиакомпании были изъяты документы, относящиеся к ЧП. «Назначены и иные экспертизы, результаты которых в совокупности с другими собранными доказательствами позволят восстановить объективную картину произошедшего», – уточняется в сообщении.

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» с 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту вылетел из Москвы в Мурманск. Через 10 минут после взлета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Во время аварийной посадки у самолета подломилось шасси, были повреждены баки с топливом, в хвостовой части лайнера начался пожар. Жертвами катастрофы стал 41 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Авиакатастрофа в «Шереметьево»