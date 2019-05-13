Политика

Новости

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации во время президентских выборов и оштрафовал его на 850 гривен (около $32,4), передает УНН.

Как поясняет УНИАН, незаконной агитацией были признаны действия Зеленского во время голосования во втором туре выборов. Тогда шоумен показал заполненный бюллетень. На нем было видно, что он проголосовал сам за себя. Демонстрация заполненного бюллетеня была признана нарушением закона. Полиция по факту произошедшего ранее составила административный протокол.

Сам Зеленский на суде не присутствовал. Его адвокаты сообщили, что их подзащитный не смог прийти на заседание, и попросили рассматривать дело без него. Защита Зеленского просила суд закрыть возбужденное против него административное дело из-за отсутствия состава нарушения. Бюллетень был показан по просьбе журналистов, Зеленский никаких призывов не высказывал, пояснил адвокат Сергей Кальченко. По его словам, ранее Зеленский подписал протокол полиции, признав вину, так как «хотел поступить правильно».

Центризбирком Украины 30 апреля объявил итоги голосования второго тура выборов на Украине: после подсчета 100% бюллетеней Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент, действующий президент Петр Порошенко, – 24,45%.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу