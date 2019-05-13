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Россия собирается утилизировать оставленную в Крыму украинскую военную технику

Россия утилизирует оставленную украинскими военными в Крыму технику после 2024 г., если Киев не заберет ее по истечении десятилетнего срока, передает ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по обороне, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. По его словам, речь идет в том числе и о такой военной технике, как корабли и самолеты. «Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать технику, либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать», — сказал он.

По словам Шаманова, сейчас техника не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов среди оставленной украинской техники, «а те, которые есть, они Вооруженным силам России не интересны», добавил депутат.

В начале прошлого года президент России Владимир Путин заявил о готовности вернуть Киеву украинскую военную технику, простаивающую в Крыму. По словам российского лидера, сейчас эта техника находится в плачевном состоянии. Тогда речь шла о возврате десятков кораблей и десятков боевых самолетов. По мнению Путина, российская сторона могла бы передать технику украинским военнослужащим в одесском порту. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко говорил, что Украина примет военную технику, но только вместе с Крымом.

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