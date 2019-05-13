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Зеленский опубликовал «послание мира для жителей Крыма и Донбасса»

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский опубликовал «послание мира для жителей Крыма и Донбасса». Видеозапись он разместил на своей странице в Facebook.

«Послание» представляет собой обращение руководителей религиозных организаций Украины, в том числе патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Онуфрия. «Мы верим, что наконец-то мы сядем как цивилизованные люди за стол переговоров и сможем все конфликты, все вопросы, которые есть у нас друг к другу, – мы сможем решить с помощью мудрости человеческой», – подчеркнул, в частности, Онуфрий.

Как пояснил Зеленский, видео снято по итогам встреч с религиозными лидерами. «Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!» – отметил он.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса – Луганской и Донецкой. Зеленский записал видеообращение к Путину, в котором заявил, что российским властям не удастся «соблазнить» паспортами большое число украинцев: «Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ».

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам двух туров. Согласно данным ЦИК Украины, он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 г. Власти Украины считают полуостров временно оккупированной территорией. Западные страны также считают Крым территорией Украины. Против России из-за этого введены санкции.