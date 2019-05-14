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NYT узнала о предложении Пентагона отправить на Ближний Восток до 120 000 солдат

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн предложил отправить на Ближний Восток до 120 000 военнослужащих в случае нападения Ирана на американские силы в регионе или ускорения работы Тегерана над ядерным оружием. Презентация плана состоялась 9 мая на встрече главных военных помощников президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома.

Представленный план не предполагает наземного вторжения в Иран, это потребовало бы гораздо более масштабного участия военных, отмечают собеседники издания. Тем не менее, это сравнимо с численностью американских солдат, участвовавших во вторжении в Ирак в 2003 г. Главным сторонником жесткой линии в отношении Ирана называется советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Развертывание столь мощных воздушных, сухопутных и военно-морских сил может дать Ирану больше оснований и целей для нанесения удара, отмечает издание, обсудившее новые планы со знакомыми с их содержанием чиновниками силового блока. При этом двое из них отметили, что заявленное Трампом в конце 2018 г. сокращение американских войск в Сирии и военно-морского присутствия в регионе, похоже, ободрили власти Ирана и стали аргументом в пользу того, что у Вашингтона нет планов борьбы с Тегераном.

Доложено ли о плане Трампу, не известно. 13 мая, отвечая на вопрос о заинтересованности США в смене режима в Тегеране, Трамп заявил: «Посмотрим, что будет с Ираном. Если они что-нибудь сделают, это будет очень плохой ошибкой». В тот же день иранскую повестку обсуждал с европейскими коллегами в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео.