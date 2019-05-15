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Украина ужесточила санкции против России

Украина ужесточила санкции против России, введя пошлины и запрет на поставки определенных групп товаров. Об этом сообщается на сайте украинского правительства. «Это зеркальные меры – эмбарго и спецпошлины на российские товары», – заявил на заседании Верховной рады премьер Украины Владимир Гройсман. Ограничения будут касаться только той категории товаров, производство которых налажено на территории Украины либо же они могут быть заменены альтернативными поставками, передает его слова «Интерфакс-Украина».

Как уточнил вице-премьер Степан Кубив, санкции касаются некоторых видов промышленных товаров, минеральных удобрений, продукции сельского хозяйства, транспортных средств, строительных материалов. По его словам, с 1 августа 2019 г. начнет действовать специальный налог на ввоз товаров из России в процентах к таможенной стоимости независимо от других налогов. Власти Украины рассчитывают, что во втором полугодии 2019 г. дополнительные поступления в бюджет от этих пошлин составят не менее 3,7 млрд гривен ($141,2 млн). Эти деньги будут направляться на программы по импортозамещению.

Комментируя ужесточение антироссийских санкций, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ранее «действия России были спровоцированы именно решением украинских властей».

В январе 2016 г. вступила в силу экономическая часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Документ приостановил действие договора о зоне свободной торговли России с Украиной. В 2016 г. Россия также ввела продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада. Под эти санкции попала и Украина. После этого Киев принял постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России». В том же году Украина несколько раз расширила санкции в отношении импорта из России. В декабре 2018 г. украинские власти продлили действие антироссийских санкций до 2020 г. В апреле Киев снова ужесточил санкции против России, введя запрет на ряд промышленных товаров.

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