Новости
Политика
Новости

Украина ужесточила санкции против России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Украина ужесточила санкции против России, введя пошлины и запрет на поставки определенных групп товаров. Об этом сообщается на сайте украинского правительства. «Это зеркальные меры – эмбарго и спецпошлины на российские товары», – заявил на заседании Верховной рады премьер Украины Владимир Гройсман. Ограничения будут касаться только той категории товаров, производство которых налажено на территории Украины либо же они могут быть заменены альтернативными поставками, передает его слова «Интерфакс-Украина».

Как уточнил вице-премьер Степан Кубив, санкции касаются некоторых видов промышленных товаров, минеральных удобрений, продукции сельского хозяйства, транспортных средств, строительных материалов. По его словам, с 1 августа 2019 г. начнет действовать специальный налог на ввоз товаров из России в процентах к таможенной стоимости независимо от других налогов. Власти Украины рассчитывают, что во втором полугодии 2019 г. дополнительные поступления в бюджет от этих пошлин составят не менее 3,7 млрд гривен ($141,2 млн). Эти деньги будут направляться на программы по импортозамещению.

Комментируя ужесточение антироссийских санкций, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ранее «действия России были спровоцированы именно решением украинских властей».

В январе 2016 г. вступила в силу экономическая часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Документ приостановил действие договора о зоне свободной торговли России с Украиной. В 2016 г. Россия также ввела продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада. Под эти санкции попала и Украина. После этого Киев принял постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России». В том же году Украина несколько раз расширила санкции в отношении импорта из России. В декабре 2018 г. украинские власти продлили действие антироссийских санкций до 2020 г. В апреле Киев снова ужесточил санкции против России, введя запрет на ряд промышленных товаров.

Самые известные украинцы, попавшие под санкции России

Выбор редактора
Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Законопроект об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы прошел первое чтение

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект об установлении нулевой ставки НДС на внутренние авиаперевозки, которые совершаются в обход московских и подмосковных аэропортов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ был внесен в Госдуму в апреле. Правительство рассчитывает, что обнуление НДС для внутренних авиарейсов, которые не проходят через Москву, поможет укрепить региональные авиакомпании и сформировать спрос на новых специалистов.

Сейчас все внутренние рейсы облагаются НДС в размере 10%. Льготная ставка налога будет действовать до 2021 г. Кроме того, ранее была введена нулевая ставка НДС на рейсы в Симферополь, Севастополь, Калининградскую область и в аэропорты Дальнего Востока. 

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Прокурор обвинил гендиректора компании – собственника «Зимней вишни» в создании ОПГ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокурор в Заводском районном суде Кемерова заявил о создании гендиректором компании – собственника «Зимней вишни» Юлией Богдановой преступной группы для получения выгоды при игнорировании требований пожарной безопасности в торговом центре, передает «РИА Новости».

По словам прокурора, действия или бездействие членов преступной группы в составе Богдановой, Надежды Судденок и Георгия Соболева привели к тому, что пожарная сигнализация не сработала в здании торгового центра, из-за этого посетители не смогли быстро покинуть здание. «Двери юго-западного эвакуационного выхода были закрыты на замок, двери на втором этаже – заблокированы», – уточнил прокурор в суде.

В четверг, 16 мая, в суде началось рассмотрение уголовного дела по существу. Всем фигурантам дела было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Четверо из семи фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» в ходе первого судебного заседания не признали вину.

Обвиняемыми по делу о пожаре в торговом центре помимо Богдановой проходят технический директор ТЦ Георгий Соболев, гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский, управляющая Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» (обслуживала пожарную сигнализацию) Игорь Полозиненко, его подчиненный Александр Никитин, охранник ТЦ Сергей Антюшин, руководитель кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и ее сын Эдуард Комков, начальник пожарного караула Сергей Генин, а также гендиректор ООО «ИСК ресурс» Никита Чередниченко.

Ранее фигурантам уголовного дела предъявили обвинения по таким статьям УК, как получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 г. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них – дети.

Годовщина пожара в «Зимней вишне». Жители Кемерова несут цветы к месту трагедии

Выбор редактора
Политика
Новости

Законопроект об электронном голосовании в Мосгордуму принят во втором чтении

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдума приняла во втором основном чтении законопроект об экспериментальном электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, которые состоятся 8 сентября. Законопроектом предлагается провести эксперимент по дистанционному электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города. Электронное голосование не заменит обычное, говорится в пояснительной записке. Список округов, где пройдет голосование, определит Мосгоризбирком.

Электронное голосование будет проводиться на сайте mos.ru с помощью специального программного обеспечения. Москвичи, которые захотят так проголосовать, должны будут подать соответствующее заявление. В день выборов избиратель сможет через свой личный кабинет получить цифровой бюллетень.

Ранее принять этот законопроект во втором чтении рекомендовал комитет Госдумы по контролю и регламенту. Авторами документа стали депутаты «Единой России» Дмитрий Вяткин, Ирина Белых, Виктор Селиверстов, а также член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.

Теперь соответствующий законопроект о введении электронного голосования предстоит принять Мосгордуме.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Миллиардеры Алтушкин и Козицын выделят деньги на озеленение Екатеринбурга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спонсоры строительства храма в центре Екатеринбурга генеральный директор УГМК Андрей Козицын и руководитель РМК Игорь Алтушкин заявили о готовности построить в городе дополнительные скверы, сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Возведение храма курирует Фонд святой Екатерины, его учредителями являются Алтушкин, Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала. Алтушкин и Козицын являются миллиардерами, российский Forbes оценивает их состояния в $4,3 млрд и $4,4 млрд соответственно.

Губернатор Евгений Куйвашев специально созвал совещание из-за проходящих уже три дня акций протеста в центре Екатеринбурга. Он вызвал туда представителей бизнеса, РПЦ и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Куйвашев попросил собравшихся обратить внимание на требования защитников сквера по озеленению и благоустройству города. «Мне кажется, что Фонд святой Екатерины должен взять повышенные обязательства по озеленению города», – отметил губернатор.

Высокинский доложил о планах по созданию семи скверов ко Дню города и предложил бизнесменам подключиться к работе. Алтушкин пообещал взять в работу площадку возле стадиона «Екатеринбург-арена». Козицын заявил о намерении обеспечить проекты благоустройства необходимыми материалами и саженцами. В первый день протестов мэр Екатеринбурга, по данным местного издания It’s My City, уже предлагал «открыть карту города и нарисовать новый сквер», но горожане все равно вышли на новую протестную акцию.

До этого Козицын не комментировал конфликт вокруг сквера, а Алтушкин говорил в интервью Forbes, что официальные процедуры по утверждению проекта строительства были соблюдены. «Мы против гражданских конфликтов и против любой эскалации, считаем, что все должно оставаться в рамках правового поля», – говорил он.

Решение о строительстве собора святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра приняли в сентябре 2018 г. Некоторые горожане не согласились с решением и пытались инициировать референдум по этому вопросу, но получили отказ избиркома. Протесты в центре Екатеринбурга идут с начала недели. Полиция 15 мая задержала, по разным оценкам, от 33 до 68 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников силовых ведомств на протестной акции были оправданы, поскольку стали реакцией на провокацию.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance в этом году возглавил мадридский «Реал». Бренд испанской команды за год подорожал почти на 27% до 1,6 млрд евро. В последний раз «Реал» возглавлял рейтинг Brand Finance в 2010 г.

Прошлогодний лидер рейтинга – английский клуб «Манчестер Юнайтед» – опустился на вторую строчку. Его бренд за год подешевел почти на 6% до 1,5 млрд евро.

В целом состав первой десятки не изменился по сравнению с 2018 г. Места с третьего по седьмое, как и в прошлом году, заняли «Барселона» (1,4 млрд евро), «Бавария» (1,3 млрд евро), «Манчестер Сити» (1,26 млрд евро), «Ливерпуль» (1,2 млрд евро), «Челси» (1 млрд евро). «Пари Сен-Жермен» (0,9 млрд евро) поднялся на восьмую строчку, сместив «Арсенал» (0,89 млрд евро) на девятое место. Замыкает десятку, как и в 2018 г., «Тоттенхэм Хотспур» (0,8 млрд евро).

Российский «Зенит» в 2019 г. улучшил свою позицию, поднявшись с 49-го на 46-место. Стоимость его бренда выросла на 13% до 0,1 млрд евро.

Всего в рейтинг Brand Finance вошли 50 клубов из Великобритании (18 команд), Германии (13), Испании (7), Италии (6), Франции (3), Нидерландов (1), Португалии (1) и России (1).

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

Политика
Новости

МВД уточнило число задержанных во время протестов в Екатеринбурге

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Число задержанных по итогам несанкционированной акции протеста против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга составило 70 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых. По его словам, трое задержанных – несовершеннолетние.

Всего за три дня протестов было составлено 102 протокола о правонарушении в отношении 98 человек.

Ранее пресс-служба Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга сообщила об аресте 21 участника несанкционированной акции протеста. Сроки ареста составляют от двух до 10 суток. Всего в суд было подано 24 материала на задержанных участников. Накануне Znak.com сообщил, что во время акции протеста задержали около 68 человек. Среди задержанных были несовершеннолетние, утверждало издание.

Первая стихийная акция протеста против строительства храма произошла вечером 13 мая. В этот день место под строительство храма в сквере огородили сетчатым забором. Протестующие снесли ограждение. Участникам акции протеста противостояли «спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика». Вечером следующего дня, 14 мая, акция протеста была возобновлена. Согласно официальным данным, во второй день протестов полиция задержала 26 протестующих. Суд приговорил задержанных к административным арестам на срок от трех до 10 дней. На третий день протестов по периметру места под строительство храма возвели постоянный железный забор.

Как прошла акция «Включи свет», организованная противниками храма в Екатеринбурге

Выбор редактора
Политика
Новости

Губернатор Хакасии выиграл второй иск о защите чести против пресс-секретаря «Роснефти»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Абаканского городского суда.

Бывший депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов выдвигался на пост губернатора от КПРФ и был избран осенью 2018 г. После этого, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», Леонтьев назвал Коновалова «дебилом» и добавил, что «если при нем Россия потеряет Хакасию как территорию, это не будет для страны болезненным». Леонтьев пообещал обжаловать решение суда. «Я подам апелляцию и сделаю публичным как само исковое заявление, так и мой ответ на него», – сказал он ТАСС.

Коновалов уже побеждал в суде по иску к Леонтьеву о защите чести и достоинства. Его претензии касались высказывания пресс-секретаря «Роснефти» в эфире ТВ7 о том, что избирательная кампания Коновалова спонсируется холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский». В январе 2019 г. Абаканский городской суд частично удовлетворил иск Коновалова, поданный к Леонтьеву и ООО «Видеоканал-Абакан» (учредитель местного канала ТВ7), обязав канал разместить опровержение выпущенной в эфире информации.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Проект региональной авиакомпании, которым по поручению правительства занимались Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс».

По его словам, на проект пока «нет должного спроса». «Мы все подготовили. Если правительство вернется к этому, мы будем готовы это обсуждать», – отметил он.

Проект был представлен Минтрансу, однако «острой заинтересованности» к нему нет, подчеркнул Греф.

О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год. Таким образом, она должна была стать одной из крупнейших авиакомпаний России после «Аэрофлота» и S7 Group.

Региональные перевозки (между городами России, минуя Москву) стали одной из тем майского указа президента Владимира Путина. Он поручил к 2024 г. довести их долю во внутренних перелетах до 50%. В 2017 г. она составляла всего 23%, рассказывал профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.

Финансы
Новости

Россияне назвали необходимый уровень дохода для «нормальной жизни»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 78 000 руб., что на 2100 руб. больше, чем годом ранее, говорится в материалах исследования холдинга «Ромир».

Отмечается, что каждая четвертая семья считает нормальным семейный бюджет от 45 000 до 60 000 руб. в месяц. Более половины респондентов (51%) нуждаются для «нормальной жизни» в ежемесячном заработке 60 000–120 000 руб. Еще 11% участников исследования полагают, что для поддержания «нормальной жизни» им необходимо в среднем более 120 000 руб. для семьи из трех человек. Кроме того, 1% россиян готовы «нормально» жить при доходе менее 20 000 руб.

«Средний показатель финансовых запросов номинально приблизился к результатам докризисного 2014 г.», – отмечают авторы исследования.

Всероссийский опрос «Ромира» был проведен в апреле 2019 г., в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах страны.

Финансы
Новости

ЦБ и АСВ подготовили проект о компенсации вкладчикам до 10 млн рублей в особых ситуациях

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подготовили законопроект о компенсации вкладчикам рухнувших банков до 10 млн руб. в особых ситуациях, например при получении наследства. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал руководитель АСВ Юрий Исаев.

Речь идет о случаях возникновении высоких остатков на счету в банке «в силу особых жизненных обстоятельств», уточнил Исаев. Особые ситуации могут быть связаны с временным получением денег от продажи жилой недвижимости, наследства, социальных выплат и пособий.

О том, что предельная сумма страхового возмещения, составляющая на данный момент 1,4 млн руб., может значительно увеличиться, летом 2018 г. заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она говорила, что изменения могут коснуться ситуаций, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также в случае социально чувствительных ситуаций – получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий.

Выбор редактора
Технологии
Новости

На Change.org запустили петицию с требованием переснять последний сезон «Игры престолов»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На Change.org опубликовали петицию с требованием переснять финальный – восьмой – сезон сериала «Игра престолов». В описании к ней говорится, что создатели телешоу Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс «доказали, что они прискорбно некомпетентны, когда у них нет исходного материала (то есть книги), на который можно было бы опереться».

«Этот сериал заслуживает финального сезона, который имеет смысл. Сделайте это, HBO!» – призвал автор петиции. Им является, согласно данным на сайте, пользователь с ником Dylad D. из американского города Форт-Уэрт (штат Техас).

На момент написания материала петицию подписали почти 292 000 человек.

Премьера первой серии восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 15 апреля. Сезон состоит из шести серий, последняя выйдет 19 мая. После выхода четвертой серии посвященный кино сайт Rotten Tomatoes объявил, что если даже оставшиеся два эпизода получат высшую оценку, то все равно этот сезон будет худшим по рейтингам в истории этого телешоу.

Телешоу «Игра престолов» основано на цикле фэнтезийных романов фантаста Джорджа Мартина, однако книги, связанные с шестым и последующим сезонами, еще не вышли в свет. Сериал производит американский телеканал HBO.

Вспомнить всё: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»

Бизнес
Новости

Антипинский НПЗ прекратил прием нефти

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил прием нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя «Транснефти» Игоря Демина. По его словам, поставки нефти на другие российские НПЗ идут по плану. 

В конце апреля гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов заявил о планах подать заявление в Арбитражный суд Тюменской области о банкротстве завода. Основной кредитор завода Сбербанк 26 апреля получил от Андриасова уведомление о невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей из-за недостаточного уровня предоплат от трейдеров. Работа завода была переведена в режим рециркуляции. «Генеральный директор запросил у банков-кредиторов и акционеров дополнительное финансирование. В данный момент обращение рассматривается банком», – отмечали в Сбербанке.

Антипинский НПЗ является основным активом группы New Stream. Завод может перерабатывать до 9 млн т нефти в год, глубина переработки приближается к 98%, говорится на сайте компании. В сентябре 2018 г. НПЗ начал промышленный выпуск бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 г. Антипинский НПЗ, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, снизил переработку нефти с 7,3 млн т в 2017 г. до 6,4 млн т.

Сбербанк является крупнейшим кредитором группы New Stream. По последним данным, долг завода перед банком составляет около $3 млрд. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2017 г. чистая прибыль завода сократилась в 46 раз и составила 26,5 млн руб. При этом проценты по долгу выросли практически вдвое и составили 8,6 млрд руб.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото