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В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за содействие санкциям

Законопроект об уголовной ответственности за содействие антироссийским санкциям поступил на рассмотрение Госдумы, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ внес первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», первый зампред комитета по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов.

Любая информация о компаниях, имеющих отношение к ранее попавшим под санкции, позволяет США включать данные компании в санкционный список, пишет в пояснительной записке автор. Это ухудшает ситуацию в российской экономике и позволяет недружественным странам влиять на политику России.

Емельянов считает, что распространение в СМИ и интернете сведений о гражданах и компаниях, в отношении которых были применены санкции, необходимо наказывать лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до 5 млн руб. Это касается информации, составляющей коммерческую, налоговую, банковскую и другую охраняемую законом тайну или информацию.

Также законопроект предусматривает ответственность за сбор, передачу, похищение или хранение для передачи в СМИ подобной информации. Это будет караться сроком от трех до пяти лет, а также штрафом до 5 млн руб. Аналогичное наказание предусмотрено, если информация будет передаваться организациям, прямо или косвенно подконтрольным другим государствам.