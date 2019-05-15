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В петербургском управлении Росимущества проходят обыски

Сотрудники Следственного комитета России проводят обыски в территориальном управлении Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве (ст. 156 УК), передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

По информации петербургского издания «Фонтанка», обыски проводятся в связи с пропажей лесоматериалов, конфискованных сотрудниками ведомства. Отдел реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства, в петербургском Росимуществе возглавляет Михаил Ставпенок. Задержан ли кто-нибудь из сотрудников ведомства, не сообщается.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что временно исполняющей обязанности руководителя петербургского управления Росимущества назначена Елена Федорова. Предыдущий руководитель управления Станислав Рудовский ушел в отставку после возбуждения уголовного дела против его заместителя Константина Калниньша. Последнего подозревают в присвоении 230 млн руб. после незаконной продажи арестованного имущества, переданного на хранение ООО «Лидер транс групп». Компания не смогла объяснить, куда исчезла часть отданного ей на хранение имущества.